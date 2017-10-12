Avokado nasıl olgunlaştırılır?

Olgun bir avokado ne kadar lezzetliyse, olgunlaşmamış bir avokado da aynı seviyede uzak durulası. Çükü olgunlaşmamış avokado, çok acı oluyor. Peki hemen yemek istediğiniz bir avokado yeterince olgun değilse ne yapmalısınız?
Avokado ile hazırlayabileceğiniz pratik ve lezzetli tarifler
Kanada'da bir girişimci bu soruya yanıt olarak "avokado çorabı" diye bir ürün geliştirmiş. Yünden örülmüş çorabı avokadonuza giydirip 24 saat kadar bekletiyorsunuz. Bu sürenin sonunda meyveniz tam yemelik kıvama geliyor.
Ama elbette hepimizin evinde avokado çorabı yok. O durumlarda ne yapabiliriz derseniz, işte 4 basit ipucu:
-- Avokadonuzu yanında bir muzla bir kesekağıdına koyun (ya da gazeteye sarın) ve ağzını gevşekçe kapatın. Paketi fırın yanı gibi ılık bir yere koyun. Bir-iki gün içinde avokadonuz olgunlaşacak.
-- Avokadonun olgunlaşmasını sağlayan bir diğer meyve de elma. Bir elmayla bir avokadoyu yine kağıda sardıktan sonra mutfak tezgâhının üzerinde en az bir gece beklettiğinizde yumuşamayı gözlerinizle göreceksiniz.
-- "Ben bir gece bekleyemem, hızlı çözüm isterim" derseniz fırın metodunu önerebiliriz. Avokadonuzu alüminyum folyoya sarın ve 90-95 derece civarında ısıtılmış fırında 10 dakika kadar bekletin. Etilen gaz çıkışı sayesinde meyveniz çok daha hızlı olgunlaşacak.
-- Bir başka hızlı çözüm de un kullanmak. Bir kesekağıdını unla doldurup avokadonuzu bu una gömün. Bir gün içinde avokadonuzun yenebilir olgunluğa geldiğini göreceksiniz.
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