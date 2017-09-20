Ağzınızı tatlandıracak ballı tarifler

Vitamin deposu bal, tatlıları lezzetlendirmek için iyi bir besin. Zaman zaman damaklarını şenlendirecek pratik tatlılara ihtiyaç duyanlar için de kolay alternatifler sunuyor. İşte kısa zamanda pratik bir şekilde yapılabilecek ballı tarifler:
Ballı Meyveli Dondurma
Bir orta boy kavunu dilimleyip azıcık su ve 1 kaşık bal ile robottan geçirip dondurduğunuzda ev yapımı lezzetli bir dondurma elde edebilirsiniz.
Ballı Kestane Tatlısı
Kabuklarını çizip haşladığınız kestaneleri tatlı tabağına dizin ve üzerine bal gezdirin. Tarçınla süslediğinizde değişik ama lezzetli bir tatlı elde edebilirsiniz.
Kakaolu Puding
Birkaç adet muz, birkaç kaşık kakao, bal ve vanilyayı robotta karıştırın. Kaselere paylaştırıp dolapta bekletin. Soğuk servis ettiğinizde puding kıvamında lezzetli bir tarif olacaktır.
Ballı Elma Topları
Rendelenmiş suyu sıkılmış elmaları, süt ile yumuşatılmış yulaf ezmesi ve bal ile yoğurun. Küçük toplar yapıp düz bir tabağa dizin ve üzerine tarçın serpin. Dolapta beklettikten sonra servis edin.
Ballı Kuplar
Yaban mersini, böğürtlen, ahududu gibi tane meyveleri temizleyin. Bir kasede yoğurt ile çubuk vanilya tanelerini karıştırın. Kup bardaklarına önce yoğurt sonra meyve sonra bal dökerek bardaklar dolana dek devam edin.
Gevrekli Kurabiye
Kahvaltılık mısır gevreklerinden bir miktar tabağa alıp daha küçük parçalara kırın. Biraz bal ile karıştırın ve benmari usulü erittiğiniz çikolataya bandırıp top haline getirin. Bu aşamada ister dondurduktan ister fırınladıktan sonra afiyetle tüketin.
Mereng
Yumurta, toz şeker, su karışımına bal eklediğinizde tatlı mı tatlı İtalyan usulü bir mereng karışımı oluşturabilirsiniz.
Ballı Badem Sütü
Süt içemeyen kişiler ve çocuklar için bir alternatif olabilir bu tarifimiz. Bir bardak badem sütüne ekleyeceğiniz birer kaşık bal ve kakao tüketimini kolaylaştıracaktır.
Ballı Pankek
Bilinen malzemelerle hazırladığınız pankeklere soğumadan bal sürdüğünüzde doyurucu bir lezzet elde edebilirsiniz.
Ballı Havuç Helvası
Rendelediğiniz havuçları azıcık su ile haşlayın. İyice yumuşayınca kalan suyunu nişasta ile katılaştırıp ocaktan alın. Bal ile iyice karıştırılıp ılık olarak servis edin.
Ballı Ceviz
Bir bardak bal, bir parça tereyağı ve bütün şekilde ayıklanmış cevizleri kısık ateşte bütünleşene kadar kavurun. Yağlı kağıt üzerine dizip kurumalarını bekleyin ve afiyetle yiyin.
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