Adını kesin bir yerlerde duymuşsunuzdur: Kombu çayı

Kombu çayının AIDS'ten kansere, kardiyovasküler hastalıklardan diyabete kadar her şeye iyi geldiği hatta ağarmış saçları tekrar eski rengine döndürdüğü bile iddia ediliyor. Bu iddialara şüpheyle yaklaşan çok sayıda kişi olsa da kombu severler kitlesi her geçen gün yayılıyor. Gelin 4 maddede neyle karşı karşıya olduğumuza bir bakalım.

1- Bildiğimiz çayın mayalanmış hali

Doğu Asya (muhtemelen Mançurya) kökenli kombu çayının temelinde aslına bakılırsa bildiğimiz siyah ya da yeşil çay bulunuyor. Bu çay demlendikten sonra özel bir maya mantarı kullanılarak fermente ediliyor. Bu nedenle tadı ve kokusu sirkemsi.

2- Bir tür probiyotik

Probiyotik deyince aklınıza hemen yoğurt geliyorsa doğru yoldasınız. Kombu çayı da yoğurt gibi faydalı bakterilerle dolu bir içecek. Kombunun içindeki iyi bakterilerin sindirimi kolaylaştırdığı ve karaciğeri yenilediği söyleniyor.

3- Çok fazla içmek zararlı olabilir

Araştırmacılar kombu çayının içinde bulunan laktik asidin, çok fazla içilmesi durumunda kanda birikme ihtimali olduğunu ve bunun hayati tehlike taşıyan bir durun olduğunu belirtiyor. Ancak bu şişelerce kombu çayı içerseniz yaşanabilecek bir durum.

4- İçinde alkol var

Fermantasyon sürecinden geçtiği için kombu çayının içinde eser miktarda da olsa alkol bulunuyor. Bu konuda hassasiyet sahibi bir insansanız kombu çayı içmeden önce bu gerçeği bilmenizde fayda var.