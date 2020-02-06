Kaleciyi orta sahada oynatmak kibir midir?

Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz rummenigge, Josep Guardiola hakkında çok şaşırtıcı bir açıklamaya imza attı. “Lig şampiyonluğunu garantilediğimiz bir dönemde Guardiola, Neuer’i bir maçta orta sahada oynatmak istediğini söyledi. Guardiola’yı bu fikirden vazgeçirmek oldukça zordu ama dışarıdan kibirli duracağını düşündüğümüz için onu durdurmak zorunda kaldık. Ancak ben de neuer’in orta sahada iyi iş çıkarabileceğini düşünüyorum” Guardiola’nın oyun kurabilen kalecilere olan takıntısını hepimiz biliyoruz. Ancak merak ettiğim şey şu; “Bir teknik direktörün kalecisini orta sahada oynatmak istemesi rakibe saygısızlık ve kibir göstergesi midir?”





SPORTiF DiREKTÖRÜN GÖREVi KAOS YARATMAK MIDIR?

Lionel Messi, Sportif Direktör abidal üzerinden kulübü Barcelona’ya eşi benzeri görülmemiş bir ültimatom verdi. Barcelona Sportif Direktörü eric abidal verdiği bir röportajda önce Xavi’ye teklif yapıldığı yönündeki haberleri yalanladı ardından “el Clasico sonrası Valverde ile yolları ayırmaya karar verdik. Bazı oyuncular, Valverde’den memnun değildi ve kötü idman yapıyorlardı” sözleriyle futbolcuları suçlayıcı açıklamalar yaptı. abidal’e cevap takımın yıldızı ve kaptanı Messi’den geldi. Instagram hesabından bir story paylaşan Messi, “Dürüst olmam gerekirse bu tür şeyleri yapmaktan hoşlanmıyorum. Yöneticiler kendi görevlerinin ve aldıkları kararların sorumluluğunu taşımalı. Herkes kendi işini yapmalı. abidal eğer oyunculardan bahsediyorsa isim vermeli, yoksa herkes yayılan dedikodularla zan altında kalır” ifadelerini kullandı. Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan Roma ve Liverpool felaketlerinden sonra bile yönetime destek veren son olarak forvet transferi yapmayan Başkan Bartemou’nun yanında olan Messi’nin sabrı taşmışa benziyor. Yaşanan bu tablo sonrası aklımda tek bir soru var; “Bir sportif direktörün görevi kaos yaratmak mıdır?”

LIVERPOOL’UN ÇOCUKLARI YENi BiR DEVRi BAŞLATIR MI?

İngiliz medyasında eleştirilere neden olsa da Liverpool, Lig Kupası’nda oynadıkları Shrewsbury maçına takımın başında Klopp olmaksızın 19 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla çıktı. Bu gencecik çocuklar bir kez daha beklentileri boşa çıkarmadı ve sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak Liverpool’u bir üst tura taşıdı. Şimdi soruyorum; “19 yaşındaki Curtis Jones’u sahaya kaptan olarak çıkaran ve Liverpool tarihinin 19 yıl, 102 günle en genç kadrosunu sahaya süren Klopp’un bu bakış açısı futbolda yeni bir devri başlatır mı?