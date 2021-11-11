Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan orucu tarihi

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2022 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm İslam dünyası tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk orucun ne zaman tutulacağı ilk sahura ne zaman kalkılacağını merak eden vatandaşlar bunun yanında, yaz tatili planlarını ayarlamak için Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını da merak edip araştırıyor. Peki, Ramazan seneye ne zaman başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı başlangıcı 2 Nisan tarihine denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılında Ramazan Bayramı'nın 1. Günü; 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. 4 Mayıs Çarşamba ise bayramın son günü idrak edilecek.