Tam anlamıyla denizin üzerinde yürümek!

5 kilometre uzunluğunda olan iskele, adeta suyun üzerinde yürüyormuş hissi veriyor ve dalgalar ile birlikte sallanıyor.

18 Haziran'da ziyaretçiye açılan iskele, o günden sonra çokça kişiyi ağırladı.

Bulgar sanatçı Christo ve Fransız eşi Jeanne-Claude bu iskeleyi çok önceden tasarlamıştı fakat 2009 yılında Jeanne-Claude'ın ölmüyle birlilte iskele inşa edilememişti. Eşinin hayali olan iskelenin inşaatını başlatmak isteyen Christo, iskeleyi tam anlamıyla Iseo Gölü'nün üzerine kondurdu.

Başarılı tasarım iskele, toplamda 220 bin küpten oluşuyor ve her biri 5,5 ton ağırlındaki 200 çapa iskeleyi sabit tutuyor.

100 bin metrekare sarı kumaş ile sarılı olan yüzen iskele 18 Haziran ve 3 Temmuz tarihleri arasında Iseo Gölü'nün üzerinde yer aldı. İnşaattan kalan malzeme ise geri dönüştürüldü.

Christo, Reuters ile yaptığı röportajda iskeleden işte böyle bahsediyor:

"Yüzen İskele'nin zamana bağlı haldeki karakteri asıl dinamiğini oluşturuyor. Bu eser, uzun yılların en özel anlarıyla ortaya çıktı. İskeleye 14 ya da 16 günlük bir eser olarak bakmak yerine aynı sürede yapılan bir yolculuk gibi görülmeli."

Milano’ya 100 kilometre uzaklıkta yer alan Iseo Gölü'ndeki yüzen iskele fikri ilk olarak 1970 yılında ortaya atılmış. Fikri gerçekleştirmek ise 2016 yılına düşmüş.

Kaynak: brightside.me