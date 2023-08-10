Zor olacak ama başarmak zorundasınız

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Cumartesi gününden itibaren, hazır yeni dalga coşkulu, istekli, kapasiteli ve müthiş kimya yakalamış devleri bir araya getirmişken 2024 Olimpiyatları ön elemelerinde sırasıyla İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna’lı grupta ilk 2’ye girip, yarı finalde Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç’in yer aldığı çapraz grubun 1. ve 2.’lerini de yenip, turnuvayı şampiyon tamamlayarak 24 ülke takımının katılacağı Olimpiyat elemelerine katılmaya hak kazanmalıyız. Aksi halde son 30 yılın en kötü sonucuna katlanır; dünya ve Avrupa basketbolu dışında kalırız.

BAŞKA ÇIKIŞIMIZ YOK

FIBA’nın, takvim uyumluluğunu hiçe sayıp 2025 EuroBasket elemeleri pencerelerini cehenneme açması duruma tuz biber ekti. Dünya klasmanında 16. sıraya gerileyen performansımız kurada bizi 3. torbaya attığından buradan sıyrılmak zor ötesi. Kült şarkıdaki gibi adeta; ‘pencereler kapandı, kapılar sürmelendi.’ İtalya, Macaristan ve İzlanda ile eşleşip Gayya Kuyusu’na düştük. Üstelik maçları 2 yıla yayılmış sezon içi pencerelerde oynayacağımız için NBA’ciler ve EuroLeague takımlarındakiler oynayamayacak. Bu, gücümüzün yarı yarıya kaybı demek. Buradan çıkmak deveye hendek atlatmaktan zor.

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DİRİLİŞ'E İMZA ATIN

Kazandığımız son Polonya hazırlık maçı bu başarıyı yakalayabileceğimizi gösterdi. Boyalı alana girip dışarı tek pas atan veya turnikeyle cezalandıran, koşan ve en kötü gecesinde 80+ sayı atan millilerimizde, takıma hırsı ve olağanüstü artistik performansıyla katılan Alperen Şengün ile pota altı fırsatçı tilkisi Ömer Yurtseven’in uyumu keyif veriyor. Uzun, koşup geçiş hücumları sonucu takibi yolda dengesiz yakalayan tam bir hücum takımıyız. Ancak tutmak da lazım.

SAVUNMASIZ OLMAZ

Sıfır savunmayla hedef maç kazanmak zordur... Hatta imkansız. Zaman zaman hızlı oynamakla telaş etmek birbirine karışıyor ama Kadı Kızı hesabı o kadar da kusur olacak... 2024 yazını boş geçmek istemiyorsak 40 yılda bir denk gelen, hepsi formda oyunculardan oluşan, kimin oynayacağını seçmekte zorlandığımız bu takım Diriliş dizi maçları oynayıp tarih yazsınlar.