'Z Kuşağı' için alternatif basketbol

Virüsle mücadelenin amentüsü ise sosyal ve fiziki sıfır temas. Peki ne olacak? En kötü senaryo; 1981 ile 1996 yılları arasında doğup bugün 23 ile 38 yaşlar arasında olan millennial kuşağı ile 1997’den sonra doğan ‘Z’ kuşağı korona virüs sonrası e-basketbol oynayacaklar! Temas takip, yüz tanıma sistemleri vb. tekniklerle dijital ayak izleri kaydediliyor insanların.

Bana göre olacak iş değil, tadı tuzu kalmaz ama evden online basketbol oynamak hayal olmaktan çıkabilir yakında. PlayStation’la sahneye çıkan sanal oyunlar, 3 büyüklerin League of Legends sahnesine resmen girişiyle birlikte e-spor ile Türkiye’de de daha büyük bir kesimin ilgisini çekmeye başladı. Öyle ki; geçen yıl yapılan finalinde Ülker Arena’da 12 bin seyirci vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından e-sporcu lisansı verilmekte, oyun oynayarak geçimini sağlayan kişiler ‘profesyonel oyuncu’ olarak değerlendirilmektedir. E-spor alanında en popüler oyunlar League of Legends, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch ve Hearthstone olarak sıralanabilir.

ÇİN İŞİ, JAPON İŞİ!

Uzak Doğulu insanların bize ters gelen ve gizemli olduğuna kanaat getirilen bazı icraatları için kullanılan yaygın bir tekerleme vardır dilimizde: Çin işi Japon işi bunu bilen iki kişi. Çinlilerin neler yapabilecekleri konusunda fikir sahibi olmak için basketbolda yaptıklarına bakmak yeter de artar bile!.. Kısa boylu olmalarıyla bilinen Çin’in basketbolcuları 1980’li sihirli değnek değmiş gibi birden uzadılar. Çin devletinin eski milli basketbolcu ebeveynlerine sağladığı çocuk yapmayı teşvik projesi sayesinde dünyaya gelen Yao Ming, 2.31 metrelik boyuyla NBA tarihinin en uzun oyuncusu olarak sahne aldı. Yao Ming’in anne babası ülkenin en uzun evli çifti. İkisi de basketbolcu. Baba 2.08 metre, Çin Milli Takımı’nın eski kaptanı olan annesi 1.90 metre boyunda. Yao Ming tek çocuk, kardeşi yok. BZhou Qi, Sun Yue, Wang Zhizhi onu takip eden Çinli devler oldular. Adam yapıyorlar virüs ne ki?...