MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıYeter 'komşu' sıra bizde!
GeriÜnal Özüak Yeter 'komşu' sıra bizde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 02.07.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Yeter 'komşu' sıra bizde!

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Yeter 'komşu' sıra bizde!

70 yıldır ilk kez olimpiyat elemelerinde üst üste 2 maç kazanmamız bu sefer bileti kapacağımızın işaretidir.

Orhun Ene’nin ‘düzensiz düzen’ sistemi Uruguay ve Çekya’yı kazasız geçmemizi sağladı.

Yarı finaldeki olası rakibimiz Yunanistan her ne kadar eski gücünde olmasa da bu podyumun çetin cevizlerindendir.

Esasında saha içi lideri Calathes, Sloukas ve ‘showman’ koç Pitino dışında bir numaraları yok. Ama yine de çok dikkat etmeliyiz. Baskılı oynarsak onları bu kez devirebiliriz.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Sertaç Şanlı kimdir, kaç yaşında? Barcelona ile anlaştı!
A Milli Basketbol Takımı yarı final maçı ne zaman?
Paulo Fonseca kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Fonseca başarıları ve taktik bilgileri ile gündemde
Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'dan Gedson Fernandes için 10 milyon Euro