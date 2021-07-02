Yeter 'komşu' sıra bizde!

Orhun Ene’nin ‘düzensiz düzen’ sistemi Uruguay ve Çekya’yı kazasız geçmemizi sağladı.

Yarı finaldeki olası rakibimiz Yunanistan her ne kadar eski gücünde olmasa da bu podyumun çetin cevizlerindendir.

Esasında saha içi lideri Calathes, Sloukas ve ‘showman’ koç Pitino dışında bir numaraları yok. Ama yine de çok dikkat etmeliyiz. Baskılı oynarsak onları bu kez devirebiliriz.