Üçlük basketler gecesinde kazanan Anadolu Efes oldu

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Ergin Ataman kazandığı maçtaki uzun oyuncu değişikliklerine sadık kalarak gerilimli gecenin kazananı oldu. Yüksek posttan atan Pleiss ve müthiş enerji koyan M’Baye birlikte bir kez daha kazandıran faktör oldular . Fenerbahçe ikili oyunlarla içeri yüklenirken, Efes koşarak açık alan basketbolunu ve ‘bol bol şut at sürümden kazan’ seçimini tercih etti. Efes konsantrasyonu kaybetmemek için dar rotasyonla oynarken, İtoudis bütün oyuncularının hücum verimini aradı. Dış atış isabetinde yüksek verime ulaşan Melih’in üçlükleri ilk yarıda maçta tuttu Fenerbahçe’yi.

HAKEMLERE BASKI

Itoudis taktik olarak hakemlere baskı yaptı maç boyu. Ataman da ondan geri kalmadı.

‘Bire birde üçlük at kazan’ basketbolunda çember sevince mutlu, sevmezse karaları bağlıyorsun. Hayes-Davis ile Pierre’in üçlük olup yağdıkları ve savunmada katkı verdikleri ilk yarının ardından 3. çeyrekte de kırılmadı oyun. Larkin ve Guduric karşılıklı suskundular. Fenerbahçe 7 sayıyla önde girdi karar çeyreğine. Maç sonunda nankör dış atışlar yerine çembere gitmeyi hatırlayan Efes oldu. Ancak savunmaları kevgir gibi olduğundan ve de Fenerbahçe’nin eli armut toplamadığından farkı bir türlü eksiltemediler. Ta ki son 5 dakikada F.Bahçe faulleri beşleyene kadar.

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Efes Micic, Clyburn ve Bryant’ın özel katkılarıyla geceyi kurtardı.