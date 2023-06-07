Olaylı Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı sonrası Dimitris Itoudis'ten canlı yayında hakem isyanı! Fenerbahçe'den sert açıklama...

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçerken karşılaşmadaki hakem kararları tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından laptop ile yayına geldi ve hakem kararlarını izleterek eleştirilerde bulundu.

DEĞİŞİKLİK TEPKİSİ

Yayıncı kuruluş canlı yayınına katılarak hakem kararlarını eleştiren Itoudis, "Değişiklik için kenarda oyuncum bulunuyordu, oyuncu değişikliğine izin vermediler. Hakemlerden konuşmak istememiştim ama bugün apaçık çok pozisyon vardı. Efes'i tebrik ediyorum, harika bir takımlar, harika bir koçları var fakat biz de basketbol oynuyoruz." dedi.

Nigel Hayes-Davis'in beşlediği pozisyonu izleten Dimitris Itoudis, "M'Baye ribaunda çıkıyor, Nigel da topa yöneliyor. Belki de başka bir maç izliyorlardı. Görüyorsunuz, dikine hareket var, Nigel'ın elini tutan kim? M'Baye. Bu pozisyona savunma faulü çaldılar. Skor 93-91'di" ifadelerini kullandı.

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"HAKEMLER BİR ŞEY ÇALMIYOR"

Nigel Hayes-Davis'e teknik faul çalınan pozisyonu izleten Dimitris Itoudis, "Bryant, Nigel'ın elini tutuyor. Hatta sonra gelip 'sayı atmaman için elini tuttum' diyor. Hakemler bir şey çalmıyor. Nigel da düdüğün çıkmamasıyla beraber provake oluyor ve teknik faul alıyor." sözleriyle aleyhlerine hata yapıldığını kaydetti.

Serinin ikinci maçındaki kararları da eleştiren Dimitris Itoudis, "2. maça dönmek istiyorum. Efes'ten bir oyuncu iki kez tribüne jest yaptı, cezalandırılmadı. TOFAŞ maçında ise Guduric jestinden dolayı teknik faul almıştı. Bir önceki maçta Clyburn'ün üçlüğünden sonra 0.3 saniye kalmıştı, bize o 0.3 saniyeyi oynatmadılar." sözleriyle tepki gösterdi.

"FARKLI KRİTERLER UYGULANDI"

Faul sayılarında adaletsizlik olduğunu belirten Dimitris Itoudis, "Bugün hakemler tarafından farklı kriterler uygulandı. Bu kadar kaliteli oyuncunun bulunduğu kritik bir maçta bir tarafın 32, bir tarafın 10 serbest atış kullanması soru işaretlerini arttırıyor." dedi.

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FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçındaki hakem kararlarına tepki gösterirken federasyondan açıklama istedi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.



Karşılaşma maçın hakemleri Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal’ın ortaya koyduğu yönetimle 97-91 ev sahibi ekip lehine sonuçlandırıldı.



Bu maçın sonucu ne teknik adamların taktikleri sonucunda ne de takımların sahada ortaya koyduğu mücadele ile belirlenmiştir.



Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir.



Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananı belirlemiştir.



Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz.



Bugün yaşanan son örnek olan basketbol maçından hareketle Türk sporunda branş fark etmeksizin görevi ve sorumluluğu olan herkes şunu bilmelidir ki;



Türk sporunda hemen her branşta yaptığı maddi manevi yatırımlar, eşsiz fedakarlık, tarifsiz emekle; marka değerini, rekabeti ve reytingi ayakta tutan kulüplerin başında gelen Fenerbahçe’nin sahalarda ve salonlarda göz göre göre, açık açık haksızlığa uğratılmasına dur demenin zamanı gelmiştir.



Oynanacak maçları, ortaya konan mücadeleyi, verilen emekleri hakkıyla yönetmeyecek, sonuçları hakemlerinizle belirleyecekseniz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tavrımız ve cevabımız en sert şekilde olacaktır."