Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yenip seride öne geçti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 3’üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
SERİNİN 4ÜNCÜ MAÇI 9 HAZİRAN'DA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan play-off yarı final 4üncü maçı 9 Haziran saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal
Anadolu Efes: Larkin 5, Bryant 21, Doğuş Balbay, Clyburn 20, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Egehan Arna, Pleiss 17, Micic 25, Mbaye 9
FENERBAHÇE BEKO: Motley 7, Wilbekin 23, Samet Geyik 5, Melih Mahmutoğlu 12, Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 3, Pierre 12, Guduric, Calathes 8
1İNCİ PERİYOT: 22-24
DEVRE: 52-51
3ÜNCÜ PERİYOT: 71-78