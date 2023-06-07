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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yenip seride öne geçti

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#Türkiye Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko
Anadolu Efes, Fenerbahçe Bekoyu yenip seride öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 15:16

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup etti ve yarı final serisinde 2-1 öne geçti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 3’üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

SERİNİN 4ÜNCÜ MAÇI 9 HAZİRAN'DA

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan play-off yarı final 4üncü maçı 9 Haziran saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal

Anadolu Efes: Larkin 5, Bryant 21, Doğuş Balbay, Clyburn 20, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Egehan Arna, Pleiss 17, Micic 25, Mbaye 9

FENERBAHÇE BEKO: Motley 7, Wilbekin 23, Samet Geyik 5, Melih Mahmutoğlu 12, Hayes-Davis 21, Tarık Biberovic 3, Pierre 12, Guduric, Calathes 8

1İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 52-51

3ÜNCÜ PERİYOT: 71-78

 

 

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#Türkiye Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko

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