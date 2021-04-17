Olmadı yenisine bakalım

Kadınlar Euroleague’de kimin şampiyon olacağını, eş zamanlı olarak hem WNBA hem de Avrupa kulüplerinde oynayan basketbolcular belirler. WNBA’in en iyilerini kim alırsa o şampiyon olur.

Bugüne dek 3 kez final oynayan ve tarihine bir kez daha final yazdırma mücadelesine çıkan Fenerbahçe Öznur Kablo, normal sezonun MVP’si Alina Iagupova, Satou Sabally Kayla McBride, Jasmin Thomas ve Kiah Stokes’lu kadrosuyla bu sezonun en iyisi Rus ekibi UMMC Ekateringburg karşısında skoru sürekli eşitleyerek maça asıldı. Maçın en skorer oyuncusu olma unvanı Iagupova ile eski Fenerbahçe’li Allie Quigley arasında gidip geldi. Onların Brenna Stewart’ı gibi bizim Kayla McBride biraz daha skora katkıda bulunabilseydi rakiple baş edebilecektik. Skorerleri Brittney Griner’i içerde çok iyi kullandılar. Biz uzun iç adam yoksunluğundan dış atış isabetlerini tercih ederken onlar potaya dalışları yeğledi.

KAyLA’NIN ELi ISINDI AMA

İkinci yarıya hatalarla başladık ama Kayla’nın eli ısınınca maçı yakaladık. Yolu İstanbul’dan geçmiş bir başka yıldız Alba Torrens sırtladı rakibi. Sert savunma karşısında oyun kurgusu dışına çıkıp atışları fazla zorladık. Son çeyrekte Alina alıyordu maçı ama yazık oldu bunca emeğe.

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