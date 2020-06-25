Obradovic'e başka çare bırakmadılar

Obradovic’i önce altı ay kadar sözleşmesini uzatmayarak, performans ve konsantrasyonunu etkileyecek, oyuncular nezdinde itibarsızlaştıracak kadar yordular. Ne kadar daraltılsa daraltılsın gene de Avrupa’da en iyi bütçeleri verebilecek bir kulüp olan Fenerbahçe Obradovic’e kabul edilebilir teklif sunamadı.

Kendisini sıradan takım formatından Avrupa şampiyonu, Euroleague’in başatı yapan koça gitmekten başka tercih bırakmadı. Parasal değer olarak bakarsan makul gibi gözüken teklif hocaya sorulmadan uzatılmış, gelecek sezonu bağlayan pahalı kontratlar yüzünden tuzaklar içeriyor

HİÇ YAKIŞMADI

‘Koy cebine 1.5 milyon Euro’nu ve Avrupa çapında makul sayılabilecek 10 milyon Euro bütçeyle işine bak’ denilebilir ama kazın ayağı öyle değil. Bütçenin yarıdan fazlası, mesela Vesely’de olduğu gibi koça sorulmadan garanti kontratlarla bağlanmış. Obradovic’e yeni oyuncu seçme ve kadroyu yeniden yapılandırma alanı bırakmadılar. Ali Koç gibi bir iş adamına hiç yakışmadı yorgunu yokuşa sürmek.

BİNDİĞİ DALI KESTİ

Fenerbahçe, 7 yılda çıktığı 507 maçta yüzde 75.3’lük kazanma yüzdesiyle 382 galibiyet alıp 11 kupa kaldıran bir efsaneyi kaybettiği sonuçta. ‘Büyük vizyon’ yaldızlı sözleriyle gelip, Aziz Yıldırım’ın basketbol markası yaptığı Fenerbahçe’yi yelek cebine girecek kadar küçültmeyi hedefleyen başkan Koç bindiği dalı kesti. Arkaik Çağ’a geri döndürdü Fenerbahçe’yi.

Salonların cazibesini seviyor ve fakat kahrına katlanmak istemiyor başkan. Sarı lacivertlilerin yeni normalinde akıldan çıkarmaması gereken gerçek; daraltma, daralırsın... Obradovic aynen Fenerbahçe’yi olduğu gibi zamanın da Panathinaikos’u da başarıdan başarıya taşımıştı. Ondan sonra PAO iflah olmadı. Bu kâbus Fenerbahçe’den uzak olsun...