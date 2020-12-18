Mahcup olduk

Efes mücadele etti ama Fenerbahçe darmadağın. Kokoskov gene “Sihirli bir butonum, değneğim yok” diyecektir. Fenerbahçe’nin sayende sahnelediği, Brecht’in müzikal tiyatrosu ‘Üç Kuruşluk Opera’ benzeri trajikomik basketbol için sihirliye gerek, yok değneğin olsa yeter koç! Yani lafını geçir kafi. Ama bu konuda büyük eksiği var. Zaten Phoenix Suns’taki kısa dönem başantrenörlüğünden kovulma sebebi de oyuncularla ilişki kuramaması. Maça gelince... Sayı yollarını bulma özürlü Fenerbahçe, ligin en iyi üçlük atan takımı Zalgiris’e maç başlar başlamaz sakalı 20 farklı kaptırdı! Bu fark oyun sonuna kadar yakamızı bırakmadı ve ‘görmez olaydık’ maçı yaralayıcı 37 farkla sonuçlandı.

SİHİRBAZ VE SICAK EL

Fenerbahçe'yi yendikten sonra İstanbul’da kalıp Anadolu Efes’i bekledi Armani Milano. Ergin Ataman, takımının ancak 77 sayı atabildiği dezavantajının üzerine giderek, ‘iyi hücum savunmada başlar’ akıllı seçimiyle sert savunmayla girdi maça. En az hata yapan, aynı zamanda en kötü ribaund alan iki takımın maçı ‘yarı saha sete set kim daha iyi atarsa’ formatında oynanınca, Milano aynen salı günü yaptığı gibi Punter ve Delaney isabetleriyle 15 önde gitti devreye. Larkin’in, takımı bozacak kadar suskun olduğu gecede Simon-Misic ikilisi ve tam saha baskı Ataman jokeriyle oyunu beraberliği getirdik. Kırabilseydik maç gelecekti ama sonları bitirme sihirbazı Rodriguez ve sıcak el Punter sevinmemize müsaade etmediler.