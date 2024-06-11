Larkin ‘bitti’ demeden bitmez

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Anadolu Efes koçu Tomislav seri başından bu yana boynunda taşıdığı havluyu atmaya yanaşmadı ve Larkin’in son kroşesiyle F.Bahçe’yi nakavt ederek avantajı geri alıp seriyi uzattı. İlk iki deplasman maçını beklendiğinden çok daha rahat kazanmıştı Fenerbahçe. Anadolu Efes iki maçta tükenmişlik yaşayan, her maça farklı beşliklerle çıkarak okeye dönen bir görünümdeydi. Çarkıfelek tarzı, yay gerisinden sıkılan şutların isabet şansının kendisine gülmesini bekleyen, maç kazanma ihtimalini üçlük atışların isabetine bağlamış Fenerbahçe ‘açık alanda koş koş at, sürümden kazan’ ritmindeki basketboluna ‘pota altını kullanmayı’ ekleyemedi.

EFES SERiYi KIRDI

F.Bahçe, kaybedecek bir şeyi kalmadığından ‘nereden inceyse oradan kopsun’ mantığıyla iyice sertleşen Efes karşısında karar akşamında çok fazla oyuncu değiştirerek ritim tutturamadığından maçı ilk yarıda kıramadı. Sert savunması yüzünden Efes faul problemine erken girince sayı sıkıntısındaki Fenerbahçe serbest atış çizgisine sık gelerek yakın ara giden oyunda kaldı. Düğümün çözümü ise son çeyreğe kaldı. Seneye ailevi nedenlerle Monaco’ya gidecek olan ‘Son Mohikan’ Calathes her zamanki gibi, atarak attırarak, Papagiannis’i pota altında besleyerek devleştirerek, en fazla da Efes’in eline baktığı Larkin’i savunmayla bezdirmesine rağmen ‘küçük dev adam’ Larkin takımı adına son sözü söyleyerek gecenin adamı oldu.