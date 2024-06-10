Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off final serisi final karşılaşması!

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Fenerbahçe Beko,play-off final serisi son maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider tamamladı. Sarı lacivertli takım ise ligi 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı. Gözler bugün oynanacak mücadelede. İşte Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes final maçı canlı yayın bilgisi...
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu play-off final serisi üçüncü maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.
Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.