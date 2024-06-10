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Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Play-off final serisi final karşılaşması!

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#Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Play-off final serisi final karşılaşması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 17:41

Basketbol Süper Ligi şampiyonu belli oluyor. Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi sezonu play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip, Anadolu Efes’in ev sahipliğinde oynanan serinin ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 2-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko son maçtan da galibiyetle ayrılırsa şampiyonluğa ulaşacak. Peki Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe Beko,play-off final serisi son maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 25 galibiyet ve 5 yenilgiyle lider tamamladı. Sarı lacivertli takım ise ligi 30 maçta 25 galibiyetle ikinci sırada noktaladı. Gözler bugün oynanacak mücadelede. İşte Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes final maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 2023-24 sezonu play-off final serisi üçüncü maçı bugün saat 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports ekranlarında canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

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#Basketbol Süper Ligi#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes

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