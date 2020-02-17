Kupanın adı Sloukas

Aslında Euroleague de yaşanan gel-git’lerin üstesinden gelmek ve moral motivasyonu pekiştirmek için gerekliydi Fenerbahçe’ye bu kupa. Etkili savunmasıyla finale gelmiş Selçuk Ernak’ın Eurocup’ta sekizli final kovalayan Daçka’sı da büyük kozu Hamilton ile geri adım atmadan asıldı maça. Fenerbahçe’nin yüzde 10’la demir dövdüğü, düşük skorlu, çok hatalı oyunda vurup geçebilen olmadı ilk çeyrekte. Zirvelerin deneyimsizliğiyle telaş yapan Daçka gereksiz erken kullanılan şutları kaçırarak hücumda tıkanınca Fenerbahçe 6-0’lık mini seriyle kafayı kaldırdı. Ama itiş kakış arasında ilk yarının kazananı olmadı.

OBRAKADABRA KUPAKOLİK

Üçüncü çeyrekte deneyimi ağır basan Fenerbahçe, suskunluğunu bozan Nando De colo’nun sıcak eliyle şutlarını sokarak ritmini bulurken, kadrosunda yeterli sayıda skorer oyuncusu olmayan Daçka’nın hücum tıkanıklığı sürünce momentum kora korun uzmanı Fenerbahçe’ye geçti. Doğuş, Gerson ve colson 3. çeyrekte Daçka’yı oyuna geri getiren oyuncular oldular. Hücum ribaundları Daçka’ya güldü ama faul çizgisinde çok başarısız kaldılar. Karar çeyreğine de kafa kafaya girildi. Akıllı seçimle, Ali Muhammed’i tek bırakarak takımı uzattı Obradovic. Daçka’nın büyük oynayan pota altı devi Hamilton ile Kanarya keskin nişancısı maçın adamı Datome arasındaki ‘bir sizden bir bizden’ gerilim düellosunu noktayı, maç sonundaki 6 serbest atış isabetiyle Sloukas koydu ve kupanın kulpunu yakaladı. Günün sonunda ‘ObraKadabra’ şapkadan bir tavşan daha çıkardı.





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