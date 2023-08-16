Her maçın hakkını verdik galibiyetleri seriye bağladık

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Tahtalara vuralım... FiBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda eski toplama çıkarma aleti abaküste boncuk çeker gibi önce İzlanda’yı, peşinden Bulgaristan’ı ve dün akşam Ukrayna’yı ipe dizdik. Yadırganacak bir şey değil aslında çünkü onlara bunu hep yapıyoruz. Türkiye ile Ukrayna arasında daha önce oynanan 17 müsabakadan 13’ünü biz kazanmıştık. Dış isabetleri yüksek, uzun kuleleriyle pota altımızı zorlayan genç ve atletik Ukraynalılar aldıkları ribaundlarla geçiş hücumları yaparak ilk yarı boyu kök söktürdüler millilerimize. Savunma hatalarımız sonucu dış atıştan dünyanın sayısını buldular.

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KEMiK 5’iMiZ ÇOK iYiYDi

Neyse ki artık iyice netleşen Alperen, Ömer, Furkan, Kenan ve Şehmuz’lu kemik 5’imiz bu tsunamiye kendi dengeli ve hızlı hücumuyla karşılık vererek tatsızlığa meydan vermedi.

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Ergin Ataman tamamen ilk 5’i değiştirdiikinci çeyrekte. Olağan başarılılara ilaveten kenardan gelen isabeti yüksek Okben ve son saniye sahra üçlükleri kralı Onuralp enerjileriyle oyunun havasını olumlu yönde değiştirdiler.

İkinci yarıda Alperen’in sayılarıyla coşarak kaçmaya başladı bizimkiler. Pes etmeyen Ukraynalıların alan savunmaları da hızımızı kesemedi. Ekmeğini taştan çıkaran takibin efendisi Ömer Faruk potayı kararttı rakibe. Çocuklar her maçın hakkını vererek ve sürekli kalitelerine katma değer ekleyerek oynuyorlar ve kazanıyorlar.