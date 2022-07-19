Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Ünal Özüak Gel de çık işin içinden
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Gel de çık işin içinden

#A Milli Basketbol Takımı#Euroleague#FIBA

Euroleague ile FİBA’nın çıkar savaşında olan bize oluyor. A Milli Basketbol Takımı’nın 2023 Dünya Kupası elemelerindeki Belçika maçını oynayacağı 10 Kasım’da Anadolu Efes, Real Madrid’le karşılaşacak. 24 Şubat’taki Letonya maçı ile de Efes’in Asvel deplasmanı çakıştı. Fenerbahçe de bu iki milli maçın bir gün öncesinde ya da sonrasında Euroleague’de sahaya çıkacak.

Haberin Devamı

Bir ‘filler tepişir çimenler ezilir’ hikayesi daha... Efsane çizgi roman kahramanı Kaptan Swing’in ünlü yakarış repliğiyle “Hay bin kunduz” diyesi geliyor insanın... Basketbolun iki kurumsal patronu yıllardır çıkar kavgası yapıyor, arada biz güme gidiyoruz. “Euroleague yine milli maç tarihleriyle çakışan bir maç takvimi açıkladı” diyerek yana yakıla ağlıyor Uluslararası Basketbol Federasyonu (FiBA) ama ortada ‘hırsızın hiç mi suçu yok?’durumu var.

DAHA FAZLA PARA UĞRUNA

Güzel güzel yaz aylarında milli maçları oynatan FiBA, Turgay Demirel’in FiBA Avrupa Başkanı olmasıyla alevlenen bir çıkar dalaşı başlattı kulüplerle. Avrupa kulüpleri arasında yeni kupalar oluşturarak, para kazanmak uğruna olimpik basketbolu düzenlemek olan asal görevini pert etti. Yıl içi haftalık pencerelere aldığı milli maçlar nedeniyle ülkeler NBA oyuncularını, THY Euroleague’de maçları olan kulüpler de aslarını oynatamıyor. Kendisi bir çuval inciri berbat etti ama şimdi mağduru oynuyor FiBA.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kim Min-Jae transferinde işler karıştı Rennesin ardından iki kulüp daha devreye girdi...Kim Min-Jae transferinde işler karıştı! Rennes'in ardından iki kulüp daha devreye girdi...Haberi görüntüle

HAKLARIMIZI KORUYAMIYORUZ

2023 Dünya Kupası pencerelerinin kesin takvimi, ulusal liglerin ve uluslararası turnuvaların programlarına uyumlu olması için önceden açıklanmıştı.

FiBA dünya çapında hangi milli takımın kimle, ne zaman ve nerede oynayacağı ile ilgili programı yayımladı. Ancak Euroleague’in yayımladığı normal sezon programı, Dünya Kupası’nda yer almak isteyen milli takımların elemelerdeki kritik maçlarıyla örtüşüyor.

Eurolegue’de de isim hakkı ve sponsorluklar bizim olmasına rağmen lafımızı geçiremediğimiz için haklarımızı koruyamıyoruz. Çok maçı başlamadan kaybettirir bu program.

Biz yabancı oyuncu cenneti olduğumuzdan millilerimizin yeterli oyun süresi alamamaları milli takımda sıkıntı oluyor.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray; Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerini açıklamaya hazırlanıyorGalatasaray; Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerini açıklamaya hazırlanıyorHaberi görüntüle

ATAMAN-LARKiN NE YAPACAK?

A Milli Takım 10 Kasım’da Belçika’yı ağırlarken, Anadolu Efes aynı gün Real Madrid ile deplasmanda oynayacak. Buyrun bakalım, Ergin Ataman-Shane Larkin ikilisi hangi maça çıkacaklar? Fenerbahçe Beko da ertesi gün Kızılyıldız’ı konuk edecek.

24 Şubat’ta A Milli Takım Letonya karşısına çıkacak; Anadolu Efes de aynı gün Asvel deplasmanına çıkacak, bir gün önce ise Partizan-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

Haberin Devamı

FIBA gişe hasılatı peşinde koşarken, kaybeden hep biziz. Masadaki kayıpları sahada kapatmaktan başka çare yok.

#A Milli Basketbol Takımı#Euroleague#FIBA
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Beşiktaş’ın gençleri gümbür gümbür geliyor

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

‘Param var, istediğimi alırım kiraya veririm’ dönemi…

 TAHİR KUM
TAHİR KUM

Yapay zeka ‘aradığınız hakem bulunamadı’ derse ne olacak?

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI
TÜM YAZARLARIMIZ