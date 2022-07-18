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Son dakika: Kim Min-Jae transferinde işler karıştı! Rennes'in ardından iki kulüp daha devreye girdi...

#Transfer#Kim Min-Jae#Fenerbahçe
Son dakika: Kim Min-Jae transferinde işler karıştı Rennesin ardından iki kulüp daha devreye girdi...

Uzun süredir Fenerbahçe ile Kim Min-Jae için pazarlıklarını sürdüren Rennes'in, Napoli ve Premier Lig'den bir kulübün devreye girmesiyle başka bir oyuncuya yöneldiği iddia edildi.

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Geçen sezonun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan alınan ve kısa sürede Fenerbahçe 'nin en önemli oyuncularından biri haline gelen Kim Min-Jae'nin, Rennes'e gideceği öğrenilmişti.

Geçen yıl Pereira'nın isteği üzerine Çin ekibi Beijing Guoan'dan alınan ve kısa sürede Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularında olan Kim Min-Jae, transferin de gözde oyuncularından olmuştu.

TRANSFERİN AÇIKLAMASI BEKLENİYORDU

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan Güney Koreli savunmacı için fesih bedelini ödemeyi kabul eden Rennes Kulübü, Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'da bir araya gelirken transferin kısa sürede açıklanması bekleniyordu.

Rennes ile Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae konusunda büyük aşama kaydettiği öğrenilirken Fransız basınından gelen habere göre transferde işler karıştı.

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DAHA CAZİP BİR TEKLİFLE ÖNE GEÇTİLER

L'Equipe'in aktardığı habere göre, Napoli ve bir Premier Lig ekibinin Kim Min-Jae için yeniden devreye girmesi ve İtalyan kulübünün daha cazip bir teklifle gelmesiyle Rennes başka isimlere yönelme kararı aldı.

Güney Koreli savunmacı için  Napoli ve Rennes'in 20 milyon Euro bonservis teklif ettiği ancak İtalyan ekibinin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisinin sarı lacivertli kulübe daha cazip geldiği kaydedildi.

Yine haberde Kim Min-Jae için Napoli ve Rennes'in yanı sıra Premier Lig'den bir kulübün de devreye girdiği belirtildi. 

KIEV KADROSUNA ALINMADI

Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının kadrosuna yazılmayan Kim Min-Jae'nin kısa süre içersinde Rennes'e imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 40 MAÇTA GÖREV ALDI

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

JORGE JESUS GİTMESİNİ İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un ayrılmasını istemediği Güney Koreli savunmacının 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

 

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#Transfer#Kim Min-Jae#Fenerbahçe

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