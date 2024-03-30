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Fenerbahçe’den öz güven şovu

#Fenerbahçe#Hayes-Davis#Euroleague

Hayes-Davis tüm becerisini ortaya koyarak kariyer ve Euroleague rekoru kırdı.

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Maç başı gevşekliğinden dolayı kaybettiği Milano deplasmanının olumsuzluğunu her büyük takımın yapması gerektiği gibi üstünden atan Fenerbahçe, ilk 8’de iyi sıra kapmak için puan cetvelinin sonuncusu, her türlü beklentisini yitirmiş, son 8 maçını kaybetmiş, ligin en az skor üreten ve fakat geçen hafta Anadolu Efes’e kök söktüren Alba Berlin karşısına olağan favori çıktı.

Ufak sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Guduric yerine Pierre’in sahaya dönmesi iyi haberdi. Kaybedecek şeyi kalmayan, üstelik asları Procida ve Thiemann’dan yoksun gelen Alba, hızlı ve geçiş oyunları ağırlıklı, açık alan basketbolundan ve hücum ribaundları sonrası yüksek isabetli üçlük atmaktan geri adım atmazken, Nigel Hayes-Davis’le fırtına estirdi Kanarya.

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REKORLAR TARiH OLDU

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Motley’in savunmayı sırta alma pota altı oyunu Fenerbahçe’nin portföyüne başarıyla eklenmiş. İkinci çeyrekte rüzgarımızı keserek oyuna tutundu Alba. İyice şut maçına dönen geceyi kurtaran tüm kişisel becerisini ortaya koyarak kariyer ve Euroleague rekorunu 50 sayıyla kıran Hayes-Davis olurken, kusursuz akşamını yaşayan Motley de pota altını domine etti. Savunma vidalarını sıkınca çok top kaybeden rakipten farkımızı geri alıp katlayarak maçı kazandık. Bu galibiyetle normal sezondaki son Anadolu Efes ve Olympiakos maçları öncesi öz güvenini pekiştirdi Fenerbahçe.

 

#Fenerbahçe#Hayes-Davis#Euroleague
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