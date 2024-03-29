Nigel Hayes Davis rekor kırdı, Fenerbahçe Beko farklı kazandı

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Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 32'nci haftasında ağırladığı ALBA Berlin'i 103-68 mağlup ederek 20. galibiyetini aldı.

Sarı lacivertliler, iç sahada üst üste 8. galibiyetini aldı ve play-off’ta iç saha avantajını alabilmek için ilk 4 iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis, 50 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 29 yaşındaki ABD’li oyuncu, Turkish Airlines EuroLeague’de ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırarken; Euroleague tarihinin de bir maçta en fazla sayı atan oyuncusu oldu.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçından öne çıkan fotoğraflar Haberi görüntüle

Karşılaşmaya 8-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda etkisiz kalan rakibi karşısında Hayes-Davis’in skorer oyunuyla 4’üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-4.

İlk çeyreğin son bölümünde farkı bir ara 18 sayıya (34-16) yükselten sarı-lacivertli ekip, birinci periyodu da 34-18 üstün tamamladı.

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İkinci çeyreğe Motley ile etkili bir başlangıç yapan ev sahibi takım, ALBA Berlin karşısında 16’ncı dakika biterken farkı 21 sayıya çıkardı: 49-28.

Çeyreğin ikinci bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 52-40 önde girdi.İkinci yarı düşük tempoda başladı. Çeyreğin ortalarında Hayes-Davis ve Motley ile üst üste basketler bulan Fenerbahçe Beko, 29’uncu dakikada farkı 31 sayıya kadar yükseltti: 80-49.

Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-lacivertliler, final periyoduna da 83-53 üstün gitti.Son periyotta farkı koruyan Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin’i 103-68 yendi.

FENERBAHÇE’DE NIGEL HAYES-DAVIS’DEN REKOR

Fenerbahçe Beko’da Nigel Hayes-Davis, Turkish Airlines EuroLeague’in 32’nci haftasında ALBA Berlin karşısında ürettiği 50 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

29 yaşındaki ABD’li oyuncu, aynı zamanda hem Fenerbahçe Beko’da hem de EuroLeague tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu. EuroLeague’de bir önceki rekor ise 49 sayıyla Anadolu Efes forması giyen Shane Larkin’e aitti.

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SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Gytis Vilius, Eduard Udyanskyy

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 2, Hayes-Davis 50, Dorsey 7, Pierre 6, Sertaç Şanlı 7, Motley 18, Şehmus Hazer, Wilbekin 2, Madar 4, Sestina, Tarık Biberovic 6, Papagiannis 1

ALBA BERLIN: Schneider 2, Thomas 10, Hermannsson 12, Nikic 4, Olinde, Brown 17, Delow 5, Mattisseck 5, Samar 2, Koumadje 7, Bean 4

1’İNCİ PERİYOT: 34-18

DEVRE: 52-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 83-53