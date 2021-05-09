F.Bahçe her yönüyle G.Saray'dan çok farklı

Güçlü kadrosuyla Avrupa şampiyonluğunun kıyısından Fenerbahçe dönen Öznur Kablo, play-off serisinin ikinci maçını da alarak durumu 2-0 yaptı.

McBride’ın sürüklediği hızlı hücumlarla atak girdi oyuna sarı lacivertliler. Bu süreçte Steinberga Galatasaray’ın direncini ayakta tutan isim oldu. Holingsworth ve Russell gibi iyi uzunları olmasına rağmen, koç beceriksizliğinden, pota altına yüklenmeyi beceremedi sarı kırmızılar. Kenar yönetim yetersizliği başta Pelin Bilgiç olmak üzere oyuncu emeklerine yazık ediyor.

McBride’ın elinden çıktıktan sonra tekrar top aldırmamak uzun süre akıllı seçim olarak misafirlerin işine yaradı. Ancak savunma enerjisini hücumda sayıya döndüremeyince Fenerbahçe Iagupova ile kaçarak 2. çeyrekte sadece 8 sayı atabilen Galatasaray’dan maçı ilk yarıda kaptı.

YENİ YÖNETİME KISSADAN HİSSE

Galatasaray sayı kısırlığı ve top kayıpları nedeniyle oyuna ortak olamazken, sağlam savunmasından beslenen Fenerbahçe isabet yağmurunu sürdürerek farkı katladı. Takıma bu ritmi kazandıran koç Victor Lapena’ya tebrikler. Öte yandan Galatatasaray’da seçilecek yeni yönetim kıssadan hisse çıkararak; kadınlarda ve erkeklerde fabrika ayarlarına döndürerek, itibarını tazelemeli şubenin.