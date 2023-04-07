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Ergin Ataman'ın İkarus sendromu

#Ergin Ataman#Efes#Fenerbahçe

Eli tutarsa şutu girerse maç kazanan, ‘bol bol atacağız ıskalamayacağız’ basketbolu oynayan çifte şampiyon Anadolu Efes’i akşam oynadığı akıllı basketbol ile EuroLeague dışında bıraktı Fenerbahçe.

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Pozisyon sayısını düşürerek oyunu yarı sahada kontrollü kabul eden Anadolu Efes ev sahibini etkin olabildiği açık alanda koşturmamak için baskılı savunmasından enerji alarak oynadı tüm maçı. Efes’in perdeleme sonrası Zizic’le maç boyu gerçekleştirdiği ikili oyunlarına karşı Fenerbahçe eşleşme kararsızlıklarından sayılar yerken Calathes’in akıllı asist ve sayılarıyla topları iyi paylaşıp sıcak köşeleri bularak skoru hiç elden kaçırmadı. Efes bermutat yay gerisine dizilip, dışarıdan bire bir oynayıp şut sıkıp beşte bir sokarken, Guduric ve Pierre’in katkılı alçak post yüklenmeleriyle 8 sayı farkla önde kapattı ilk yarıyı ev sahibi.

MAÇIN ADAMI HAYES

Üçüncü çeyrek başında Fenerbahçe savunmada gevşeyince Shane Larkin’le diriliş yaşayan Efes oyunu yakın takibe aldıysa da gecenin adamı Hayes geçip gitmelerine izin vermeden sırtı dönük hücumlarıyla belini büktü Efes’in. Fenerbahçe’yi daha çok konuşacağız ama böylesi zengin kadroyu dipsiz kuyuya sürükleyen koç Ataman bağlamında konuşacak olursak; Yaşatmış olduğu çifte şampiyonluk bu yılki hüsranı affettirmiyor. Kredisi doldu. Kendisine labirentten kurtulması için bal mumundan kanatlar yapan babasının uyarısını dinlemeyip güneşe yakın uçup, sokak deyişiyle ‘fazla havalanıp’ sanal kanatlar eriyince yere çakılan mitolojik figür İkarus’a benzedi. İkarus sendromuna tutulduğunun farkında olmadan, yaptığının doğru olduğunu sandı. Direkt onarılmak için kıyıya çekilen gemiler misali bir süre kalafata çekmek gerek.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko 103-86 Anadolu Efes (Euroleague maçı)Fenerbahçe Beko 103-86 Anadolu Efes (Euroleague maçı)Haberi görüntüle
#Ergin Ataman#Efes#Fenerbahçe
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