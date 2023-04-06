Fenerbahçe Beko 103-86 Anadolu Efes (Euroleague maçı)

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Euroleague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi 99-86 kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 19'a çıkardı.

Bu sonuçla birlikte son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes'in play-off şansı kalmadı.

ERGİN ATAMAN MAÇ BİTMEDEN İÇERİ GİTTİ

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, maçın bitimine 36 saniye kala Fenerbahçe 15 sayı farkla öndeyken Itouidis'in bir pozisyon için 'challenge' kullanmasının ardından rakip teknik adamı ve hakemleri tebrik ederek soyunma odasına gitti.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Maçın sonunda Anadolu Efes'in yıldızı Will Clyburn ile Fenerbahçe Beko bench'i arasında gerginlik yaşandı.

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Maçın ardından gerginlikle ilgili konuşan Ergin Ataman; "Fark 17-18 sayıyken rakip asistan koçun oyuncularına 'Sayı atın, sayı atın' diye bağırması Clyburn'ü sinirlendirmiş. Bench'in tecrübesizliği herhalde. Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'i lig dışında bırakmak da kendisini heyecanlandırmış olabilir." dedi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Damir Javor, Tomislav Hordov



Fenerbahçe Beko: Calathes 14, Dorsey 17, Hayes-Davis 26, Pierre 17, Motley 11, Jekiri 8, Guduric 10, Şehmus Hazer, Biberovic



Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 8, Bryant 7, Clyburn 21, Zizic 10, Larkin 13, Pleiss 3, MBaye 8, Singleton



1İNCİ PERİYOT: 23-17



İLK YARI: 48-40



3ÜNCÜ PERİYOT: 72-64