Efes otomatiğe bağladı

Maç başı 82 sayı ve 20 asist ortalamalarıyla Euroleague’in hücum efendisi olan Anadolu Efes, sert savunmasıyla da yüksek tempolu ve sete set yarı saha basketbolu oynayan takımlara karşı oyun tarzını kabul ettirmiş durumda. Lacivert beyazlılar adeta otomatiğe bağlamış bir şekilde ilk 4’e doğru yolculuklarını kararlı bir şekilde sürdürüyor.

Diğer taraftan rakip Valencia hiçte yabana atılacak bir takım değildi. İstanbul’a önemli rakipleri yenerek gelen, moralli ve skoru paylaşmasını iyi bilen bir takım. Valencia’nın maçın başındaki fazla yüzdeli üçlükleriyle geriye düşen Efes, her geçen maç daha da uzayan Sertaç Şanlı’nın olağanüstü performansı (20 sayı ile kariyer rekoru) ve Rodrigue Beaubois’ın şahane isabetleriyle devre bitmeden skoru yakaladı.

KÖŞE KAPMACA

Bu sezon Euroleague’de bütün takımlar topsuz taraftaki köşeye keskin nişancısını bırakıyor, o da ayağını kurup boş atış için topun kendine savrulmasını bekliyor.

Çok yaratıcı (!) bu taktik dün akşam Simon ve Singleton’un isabetleri dışında fazla yaramadı. Valencia pota altına Williams ve Dubljevic’le yüklenince ikinci yarı başında sıkıntı yaşadık. Ancak opsiyonları zengin Anadolu Efes, “Nasıl olsa bir yolunu bulurlar” şeklindeki inancımızı boşa çıkarmadı. Camı kırıp Shane Larkin kartını oynadı Ergin Ataman. Son çeyrekte maçın pasını alan, en iyi akşamında olmadığında bile maç almasını bilen Efes, geçen seneki açık hesabı kapatacak gibi görünüyor.

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