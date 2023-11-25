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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Çırağın fendi, ustayı yendi

#Anadolu Efes#Partizan#Erdem Can

"Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım, ya öğrenirim.’’ demiş Nelson Mandela. Erdem Can dikkatli öğrenci olduğunu ispat etti dün.

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Ligin en iyi ikinci yüksek skor bulan ve fakat savunmayı ikincileyen takımı Partizan hücum takımı olma vasfını kaybetmemek adına Avramovic ve Punter’ın sakatlığında, Caboclo’yu takviye almış geldi İstanbul’a. 7 yıl asistanı olarak yanında bulunduğu ustası Obradovic’in bileğini bükmek için madem “hücum her şeydir” diyorsun; “sen atarsan ben daha fazla atarım, hodri meydan” mantığıyla oynattı takımını Erdem Can. Sakat sakat oynayan Larkin onların yüksek isabetlerine tek başına sayı ve asistleriyle karşı koyarak takımını sırtladı.

Gözden KaçmasınAnadolu Efes, Obradovicin Partizanını devirdiAnadolu Efes, Obradovic'in Partizan'ını devirdiHaberi görüntüle

EFES RUHU CANLANDI

Savunmanın tetiklediği hızlı hücumlara Efes, baskı altında top kayıpları yapan rakipten kaçarak ilk yarı 5 sayı önde gitti odaya. 2. yarı bildik maç çevirme reaksiyonunu başlar başlamaz verdi Obrodovic. Larkin eski günlerini hatırlatan sakinlik ve akıllı oyunla adam eksilterek Partizan’ın açtığı yaralara pansuman yaptıysa da ufak ufak sokulup, kontrolü ele alıp 10 sayı önde girdi son çeyreğe Partizan. Son karar çeyreğinde suskun Clayburn sahne alınca oyuna geri dönüp yakaladık. Kıran kırana fiziksel hatalar dolu maç sonunu alışılmış hırsıyla oynayan Efes % 55’lik (12/22) yüksek isabetiyle bilek hakkıyla altın bir galibiyet aldı.

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#Anadolu Efes#Partizan#Erdem Can
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