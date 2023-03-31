Çifte şampiyon Efes, 'Bu iş daha bitmedi' diyor

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Bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Baskonia’yı yenerse kendi işini kolaylaştırması yanı sıra, Anadolu Efes’in direkt rakibini devre dışına atarak hayat öpücüğü verecek.

ATAMIYORSAN ATTIRMAYACAKSIN

Maç başında, kaybedecek bir şeyi kalmamış olan, ‘madem artık parkede yokuz bari zevkini çıkaralım’ ruh halindeki rakiple oynamanın güçlüğünü yaşadık. Onlar rahat biz gergindik. Bu yüzden 16’da 3 boş atmanın yanı sıra çok da top kaybettik. Geçen maçın adamı Larkin oyuna geç girince 13-13’lük kısır skorlu garip bir ilk çeyrek oynandı.

Dış adamlardan isabet bulamayınca savunmada vidaları sahanın en verimli oyuncusu Elijah Bryant’ın katkısıyla sıkıp, rakibi maç boyu 67 sayıda tuttuk. Olası bir sayı üretme krizinden de Zizic’in yüksek isabetle potaya gitmesiyle sıyrılarak oyunu olması gereken rayına soktuk. Son bölümde ‘olağan kazandıran adamlar’ Clyburn, Micic, Beaubois ve Larkin’in nişancı kimliklerini hatırlayarak yağmur olup yağmalarıyla kader maçını 19 farkla kazanıp Bologna’ya bundan sonraki günlerinde başarılar diledik!