Cedi her akşam böyle oynamaz

A Milli Takım’ın elemelerde B Grubu’nu lider bitirmesi şart... Grup birincisi olamazsak çapraz eşleşmede dün Yunanistan’ı yenen NBA oyuncuları ile dolu favori ev sahibi Kanada ile yarı final oynamak hiç işimize gelmez. 30 yaş ortalamalı, Bruno Fitipaldo, Jayson Granger ve 37 yaşındaki ‘bodyguard’ kalıplı Esteban Batista gibi eski dostlarla dolu grubun en zayıf takımı Uruguay karşısında sonuna kadar gel git yaşamamızdan çıkarımlar yapmalıyız. Larkin’in yokluğunu dönüşümlü dolduran 4 çaylak oyun kurucumuzun toplam 13 sayı üretebildiğini not düşelim. Her akşam 27 sayı üretip bütün doğruları yapan Cedi Osman’ı bulamayabiliriz. Top paylaşımını organize ederek, sayıları dağıtmayı becermeliyiz.

HER HÜCUMDA BAŞKA BiR BEŞ

Orhun Ene’nin oynatmayı tercih ettiği ‘açık alanda koş, koş at, sürümden kazan’ basketboluyla çok zorlanacağız. Bu ‘sistemsiz sistem’ oturaklı takımlara tutmayabilir. Sanki hazırlık maçıymış gibi sık oyuncu değiştirip, farklı farklı beşleri oyuna sürüyor Ene. Bu türbülans ritmi bozuyor. Savunma yapmıyor gibiyiz nerdeyse. Jayson Granger ve Mathias Calfani hallaç pamuğu gibi attılar pota altımızı. Buğrahan ve Ömer Faruk Yurtseven şık ikiliklerle oyuna renk katıyorlar ama hücumu iyi olanın savunmada aksaması, hatta gamsızlaşması büyük zaaf. Furkan ve Ersan jetlag’i henüz atamamışlar ancak turnuva devamında çok lazım olacaklar.