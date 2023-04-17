Avrupa’nın kraliçeleri

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Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesspor, şölen alanına çevirdikleri Prag’daki Dörtlü Final’de final oynayarak hepimize gurur dolu bir gece yaşattı. Aynı sezonda, tarihleri uygun olduğundan WNBA’in yıldızlarını takımlarımızda görebiliyoruz. Bu da bizi her zaman için Avrupa’nın zirvesinde tutuyor. Eskiden buralarda, bu kupayı daha önce Fenerbahçe’yi yenerek almış olan Galatasaray da olurdu. Dün onun yerini ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takımı aldı.

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‘GÜÇ BENDE’ DEDi DiŞi KANARYA

Fenerbahçe’nin zengin kadrosunun derinliğini kullanma lüksüne sahip deneyimli koç Marina Maljkovic, dar rotasyon ve aynı oyuncularla uzun süre oynamak zorunda olan rakibi karşısında çok avantajlıydı. Nitekim bu büyük avantajını daha ilk yarıdan 33 sayı farkla parkeye yansıtarak tarihi bir galibiyete ulaşmayı başardı.

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STEWART’IN ŞAHANE GECESi

Pota altını, WNBA’in MVP’si Meesseman ile karartan ve attığı 35 sayıyla finallerin en fazla sayı yapan oyuncusu olarak şahane gecesini yaşayan ‘Wonder Woman’ Breanna Stewart’ın yay gerisi üçlükleriyle domine eden Fenerbahçe karşısırda Dubljevic pilotajında kısaların basketbolunu oynayan Mersin Yenişehir, terazide denkliği bir türlü yakalayamadı.

YELDEĞiRMENLERi GiBi

Fenerbahçe kaçıp farka giderken Mersin Yenişehir hücumlarında yeldeğirmenlerine saldırmaya benzer çaresiz tablolar çıktı ortaya. ‘Fenerbahçe şov’ura Olcay, Vandersloot ve McBride da katılırken, Mersin Yenişehir finale gelene kadar basketbola dair yaptıklarının tamamını, Fenerbahçe’nin sahanın iki tarafında sergilediği gücüne boyun eğerek unuttu ve oraya kadar gelebilmenin haklı gururunu yaşamakla yetindi.