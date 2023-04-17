Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Euroleague şampiyonluğu sonrası büyük sevinç yaşadı

Haberin Devamı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding’e kupasını FIBA Başkanı Turgay Demirel takdim etti. Kupa kaptan Olcay Çakır’ın elinde yükselirken bütün takım şampiyonluk sevincini birlikte yaşadı.

9 YIL ARANIN ARDINDAN KUPA TEKRAR TÜRKİYE’DE

Euroleague Kadınlar’da iki Türk temsilcisinin oynadığı final karşılaşmasında kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Bu sonucun ardından kadınlarda Avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye’ye geldi. 13 Nisan 2014 tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Rusya’nın Ekaterinburg şehrinde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakibini 69-58 mağlup ederek Türkiye’ye ilk defa bu kupayı getiren takım olma başarısı göstermişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kemal Danabaş: Camianın uzun zamandır beklediği bir şampiyonluğu getirdik Haberi görüntüle

9 DÖRTLÜ FİNAL, 5 FİNAL, İLK ŞAMPİYONLUK

Euroleague Kadınlar’da 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sonucun ardından tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Tarihinde 9 defa Dörtlü Final oynayan sarı-lacivertli ekip, ilk 4 finalinde kupayı rakiplerinin kazanmasına engel olamamıştı. 2012-13, 2013-14, 2016-17 ve 2021-2022 sezonlarında finalde kaybeden sarı-lacivertli ekip, bu sezon finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

FAMILIA SCHIO, EUROLEAGUE KADINLAR’DA SEZONU 3’ÜNCÜ TAMAMLADI

Öte yandan final karşılaşması öncesinde oynanan 3’üncülük karşılaşmasında kazanan taraf İtalyan ekibi Beretta Familia Schio oldu. Büyük çekişmeye ve heyecana sahne olan karşılaşmada İtalyan temsilcisi, ev sahibi ZVVZ USK Praha’yı Egle Sventoraite’nin son saniyede gelen üç sayılık isabetiyle karşılaşmadan 59-56 galip ayrılarak organizasyonu 3’üncü sırada tamamlayan ekip oldu. Karşılaşmayı İtalyan ekibine kazandıran Sventoraite, bu sezonki ilk 3 sayılık atış denemesinde isabeti bularak takımına 3’üncülüğü getirdi.

Haberin Devamı

STEWART, FİNALLERDE EN ÇOK SAYI ATAN OYUNCU OLDU

35 sayı kaydeden Stewart, EuroLeague kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncu oldu.

ALİ KOÇ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun ardından büyük sevinç yaşadı. Başkanlığı döneminde ilk kez EuroLeague'de bir kupa kazanmanın mutluluğunu yaşayan ALİ KOÇ, kupanın takımın hakkı olduğunu söyleyerek seremoniye katılmak istemedi. Sonrasında kaptan Olcay Çakır Turgut'un ricasını kırmayan Ali Koç, takımın yanına gelerek kupayı öptü.