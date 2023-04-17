Fenerbahçeli oyunculardan EuroLeague şampiyonluğu yorumu

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Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali’nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague şampiyonu oldu.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin üç önemli ismi Breanna Stewart, Olcay Çakır Turgut ve Emma Meesseman, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali’nin en değerli oyuncusu seçilen ve finalde 35 sayı kaydederek takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olan Breanna Stewart, “Harika hissediyorum. Hedefimiz Euroleague kupasını kazanmaktı. Finali kazandık ve kupayla evimize dönüyoruz” açıklamasında bulundu.

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“KIZIMIN BURADA MÜCADELE EDEN HARİKA KADINLARI GÖRMESİ GERÇEKTEN MUTLULUK VERİCİ”

2021 yılında dünyaya gelen kızı Ruby’nin ilk şampiyonluğu olduğunun sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu, “Kızım buradaydı. Beni ve burada mücadele eden harika kadınları görmesi gerçekten mutluluk verici. Burada ona rol model olabilecek çok fazla kadın var. Umarım dünya şampiyonlukları da görür” dedi.

“BUGÜN MAÇA İYİ BAŞLAMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZU BİLİYORDUK”

Oynadıkları son iki resmi maçın ilk yarısında iyi oynamamalarına rağmen bugün karşılaşmanın ilk anından itibaren çok iyi performans sergilediklerini vurgulayan Emma Meesseman, “Bugün maça iyi başlamak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Bunu başardık. Bunu yapmamızı sağlayan birçok faktör vardı. Rakibimiz iyi bir takımdı, iyi basketbol oynuyordu. Eğer enerjimiz iyi olursa, agresif olmayı başarırsak ve bunu 40 dakikaya yayabilirsek bizi mağlup etmek gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

Meesseman, 35 sayı kaydederek Dörtlü Final’in en değerli oyuncusu seçilen Breanna Stewart ile ilgili olarak ise “O harika bir oyuncu. Çok ama çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemem gerekiyor” şeklinde konuştu.

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OLCAY ÇAKIR TURGUT: TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM

Fenerbahçe’nin her zaman bu kupada en tepede olduğunu söyleyen Olcay Çakır Turgut, “Çok uzun senelerdir Fenerbahçe zaten buradaydı. Zaten en tepeye hep oynadı. Bu seneye kısmetmiş. Kupayı buradan alıp en hızlı şekilde evimize götürmek istiyoruz” diye konuştu.

“ÇOK MUTLUYUM”

Sarı-lacivertli takımla gurur duyduğunu söyleyen Olcay Çakır, “Kader tabii ki. Kısmet bu işler. Çok mutluyum. Takımımla gurur duyuyorum. Buraya gelen taraftarımıza da bizleri bugün yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN TAKIM OLARAK SAVUNMAMIZ ÖNCELİĞİMİZDİ”

Karşılaşmada takım olarak çok iyi savunma yaptıklarını söyleyen kaptan, “Bugün mükemmel bir savunma yaptık. Bunu gerçekten söyleyebilirim. Neredeyse hatasız oynadık. Bütün takım olarak savunmamız önceliğimizdi. Bulduğumuz sayıların hepsi savunmadan gelen sayılardı. Açıkçası değişen savunma oldu” dedi.

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“TAKIMIN BU HALDE OLMASININ EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİRİSİ”

Karşılaşmada rekor kırıp MVP olan Breanna Stewart hakkında konuşan Çakır, “Söylenecek bir kelime yok. Zaten hepimiz Stewart’ın bir MVP olduğunu biliyoruz. Cuma günü biraz tutuktu. Çok kaçırdı. Bugün onu tamamen üzerinden attı ve müthiş oynadı. Takımı bir araya getiren, takımın bu halde olmasının en büyük sebeplerinden birisi oydu. Diyecek bir şey yok MVP zaten” şeklinde konuştu.