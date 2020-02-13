Uğur Meleke: Galatasaray sarstı ama yıkamadı

Galatasaray dün 2-0’ı çevirebilmek için çok çabaladı ama terim’in Muslera, Donk, seri, Emre ve Feghouli’yi hiç kullanmadığı ilk ayakta bu turun kaderi belirlenmişti. Alanya’nın bu sezon 3 farklı yenildiği maç yok. Hatta iki farklı yenildiği bile tek bir maç vardı düne kadar. İmkânsız görevdi yani bu bir bakıma.

ÖNEMLi KAZANIMLAR

Bu zorlu görev için dün as takımıyla sahaya çıkan Galatasaray’ın sonuna kadar mücadele ettiğinin altını çizmek gerek. 33’te Seri’nin fileleri bulan şutunda ofsayttaki Adem kımıldamasa ya da 48’de Onyekuru direğe takılmasa, belki de büyük bir geri dönüşe imza atacaklardı. Yine de Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki direkt rakibine karşı önemli kazanımlarının olduğu bir gündü dün: Emre akbaba’nın böyle dönmesi, sadece Galatasaray için değil Türk Milli Takımı için de kazanç. Onyekuru sahada olduğunda gol düşünen oyuncu sayısı bir artıyor ama hâlâ fiziksel olarak yetersiz. Adem de bu çizgisiyle formayı vermeyecek gibi.

DURAN TOP HiYERAŞiSi

Önemli bir parantezi de, benim çok önemsediğim penaltı/duran top hiyerarşisi hususuna açmam gerek. Dünya Kupası 2018 elemelerinde Konya’da Ukrayna ile oynadığımız kritik maçın son dakikasında bir frikik kazanmıştık. O atışı (o anda atmak istediği için) Emre Mor’a bırakmıştı oyuncularımız. Sahada Hakan Çalhanoğlu vardı ve sırf Emre öyle hissetti diye Dünya Kupası yolunda çok kritik bir frikiği ziyan ettik. Ben bu tarz sorumlulukların ciddiye alınması, rüyamda gördüm/hissettim gibi paranormal taleplerle gelinmemesi gerektiğini düşünüyorum. Alanya’ya gelmeden önce son 4 yılda sadece 1 penaltı kullanmış, geçen sene 5’te 1 atmış Cisse’nin hâlâ penaltıcılık yapmaya kalkması da böyle bir ciddiyetsizlik. Belki de dün dakika almamasında bunun da rolü vardı.

1.5 YIL SONRA SOLA PENALTI

Bir diğer önemli konu da penaltıcının kendini geliştirmesi zorunluluğu. Adem (hafta sonundaki Kasımpaşa maçı dahil) son 6 penaltısının hepsini sağ direk dibine atmıştı. Muhtemelen bunu bilen Kasımpaşalı Fatih, çok yaklaşmıştı kurtarmaya. Dün de Marafona sağına plonjon yaptı ama Adem bir buçuk yıl sonra ilk kez sola attı penaltıyı. adem’i de kutlamak gerek, nihayet geliştirdiği için kendini bu konuda.