Süper Lig’in performans/beklenti kralları

Sezonun ilk 4 haftası itibariyle performans/beklenti paritesinde zirve yapmaya aday enteresan isimler ortaya çıktı. Son derece etkileyici işler yaparak 4 haftaya damga vurdular.

Süper Lig’e bu sene Loic Remy, Biglia, Khouma Babacar, Nuri Şahin gibi güçlü CV’li oyuncular da geldi. Norveç gol kralı Torgeir Börven ve Polonya’da yılın futbolcusu seçilmiş Felix gibi orta sınıf liglerin yıldızları da. Ancak tüm bunların dışında bir de nispeten düşük beklentiye rağmen, 4 haftada etkileyici işler yapmış olanlar var. Son iki sezondur 500 dakikadan fazla topa vuramamış Paraguaylı Bareiro ya da milli takımdaki yerini kaybedip 250 bin Euro’ya Erzurum’un yolunu tutan Novikovas gibi... 4 haftalık görüntüleri itibariyle performans/beklenti paritesinde zirve yapmaya aday enteresan isimler çıktı Süper Lig’den...

ADAM BAREIRO: iNiŞLi ÇIKIŞLI BiR KARiYERE SAHiP

Alanyaspor’un Monterrey takımından kiraladığı Paraguaylı santrfor Bareiro’nun hikayesi inişli çıkışlı. 20’li yaşlarının başında kendi liginde parlıyor, 2018’de rotayı Meksika devi Monterrey’e çeviriyor.

BiR TANE iYi SEZONU VAR

Orada bir sezon kalıyor, tutunamıyor, sadece 7 maçta sahaya çıkıp bu kez Arjantin’e kiralanıyor. Arjantin Ligi’nde San Lorenzo’da da istediği ortamı bulamıyor, yine 500 küsür dakika gibi kısıtlı bir forma şansından sonra Meksika’ya dönüyor. Aslında o noktada transferi riskli bir oyuncu

gibi. Hiç milli olmamış. Kariyerinde sadece ülkesinde geçirdiği tek bir iyi sezonu var. Onun dışında Meksika ve Arjantin’de kendisine güvenilmemiş, kıtası dışına da hiç çıkmamış 24 yaşında bir genç adamı Avrupa’ya getirmek riskli gibi duruyor.

ÇABUK UYUM SAĞLADI

Ama Süper Lig’de geçirdiği ilk bir aya bakılırsa, Adam Bareiro’nun düşüncesi farklı. Alanya’ya çok çabuk uyum sağladı, Kayserispor ve Hatayspor maçlarının kazanılmasında büyük rol oynadı. Çizgisi son derece olumlu.

YOUSSOUF NDAYISHIMIYE: ON NUMARA DiYE GELDi STOPER OLDU

Süper Lig’in (geçtiğimiz ocakta transfer edilmesine rağmen) bu sezon vitrine çıkan enteresan transferi. Ndayishimiye, 1998 doğumlu bir Burundili. Sadece 2017 yılında Cibuti’yle oynanan bir dostluk karşılaşmasında Burundi Milli Takımı formasını giymiş. Muhtemelen menajer önerisiyle Ocak 2020’de asgari ücret karşılığı Yeni Malatyaspor’un yolunu tutmuş.

ASLINDA BiR HÜCUMCU

Geçen sezonu daha çok kulübede geçirdi, kısıtlı süreler aldı. Normalde bir hücum oyuncusu. On numara, sağ ve sol açıkta forma giyiyor. Ancak geçen sezonun son maçında Gaziantep önünde yoklukta sağ bek oynayıp, iyi de performans gösterince kaderi değişiyor. Ona savun

mada görev veren Hikmet Karaman ayrılıyor, ama yeni hocası Hamza Hamzaoğlu da yeni sezona Ndayishimiye’yi stoperde başlatıyor. Geçen sezon hiçbir maçın tamamını oynamamış Ndayishimiye, bu sezonun ilk 3 maçında stoperde 90’ar dakika sahada kalıyor.

MiLLi TAKIMA DÖNEBiLiR

Aslında Trabzon maçına ön liberoda başladı ama hocası savunmadaki aksaklıkları görünce kısa süre sonra onu yine defansın göbeğine kaydırdı. Üç yıl önce milli takımına bir on numara oyuncusu olarak veda eden Ndayishimiye, Süper Lig’deki bu çizgisini sürdürürse Burundi kadrosuna muhtemelen stoper olarak geri dönecek!

ARVYDAS NOVIKOVAS: ERZURUM’DA YENiDEN DOĞDU

Novıkovas elbette yukarıdaki örneklerden farklı bir adam. 19 yaşında bir yıldız adayı olarak Litvanya Milli Takımı’na girdi, İskoçya Premiership, Almanya 2. Bundesliga ve Polonya Ligi’ne de uğrayan gezgin bir kariyer yaptı. Ancak 2019-20 sezonunda gözden düştü, milli takımının eylüldeki Uluslar Ligi sınavlarında da kadroda değildi.

CiDDi DÜŞÜŞ YAŞADI

2018 sonunda 1,5 milyon Euro piyasa değeri olan Novikovas’ı, yaşadığı ciddi düşüşten sonra Erzurumspor geçtiğimiz Ağustos’ta yalnızca 250 bin Euro bedelle transfer etti.

HARiKA 4 MAÇ

Bu transfer Novikovas için bir kırılma anı oldu, Erzurum’da harika 4 maç oynadı. Sivas’a ve Kayseri’ye birer gol attı, özellikle Kayseri’de Rashad muhammed’e attığı topuk pası Real Madrid efsanesi Guti’yi anımsattı. Novikovas, şu haliyle isminden çok söz ettirmeye aday.

ÇAĞDAŞ ATAN: DAHA iYi BiR BAŞLANGIÇ OLAMAZDI

Listeye bir de teknik direktör eklemek istedim zira bu sezon performans/ beklenti paritesini parçalamaya aday birkaç teknik adam var: Kasımpaşa’da mehmet Altıparmak, Karagümrük’te Şenol Can, Gençlerbirliği’nde Nobre iyi başlangıç yapanlar arasında sayılabilirler.

EN PARILTILI iSiM

Ancak tüm bu isimler içinde şu anda en parıltılısı, ligin lider teknik direktörü Çağdaş Atan... Alanyaspor ligde ilk 4 haftada rakip

kalelere 68 şut attı, bu kategoride 69’la ilk sırada olan Başakşehir’i izliyorlar. Ve beni bu istatistikten daha fazla etkileyen veriyse, ligin en az hava topu alan ikinci takımı olmaları.

UMUT VERiYOR

Israrla yerden, ayağa, göze hoş gelen bir top oynamaları. Sezon başında göreve yeni başlayan teknik direktörlere bir sürüden ayrılma, farklı şeyler deneme, “Martı Jonathan Livingston” olma çağrısı yapmıştım. Çağdaş Atan’ın rotası, kesinlikle umut verici.

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