Okan Buruk’un karşısında iki teknik adam var

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Adana Demirspor, Süper Lig’in en kaliteli ön taraf rotasyonlarından birine sahip. Kendisi de 2000’lerde harika bir santrfor olan Vincenzo Montella’nın elinde Artem Dzyuba, Britt Assombalonga ve Fredrik Gulbrandsen gibi en uçta kullanabileceği üç kaliteli seçenek bulunmakta.

Aslında Montella da sezona onları kullanarak başlamıştı; Giresunspor ve Sivasspor’u en uçta Assombalonga’yla yenmişti. Fenerbahçe ve Ümraniye maçlarında yeni transfer Dzyuba’yla oynadı İtalyan hoca. Ancak son iki maçta, Trabzonspor ve Antalyaspor önünde klasik bir dokuz numara kullanmaktan vazgeçti.

Kâğıt üzerinde bazen Emre Akbaba’yı, bazen de Henry Onyekuru’yu en uçta gördük. Ama realitede Adana Demirspor’un dört ileri uç oyuncusu dinamik oynadılar, Yusuf-Belhanda-Onyekuru ve Emre hareketli futbollarıyla rakip savunmacılara ciddi sorunlar çıkardılar.

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Şu sıralar Demirspor’da uyguladığı taktik Spalletti’ninkine çok benziyor

Vincenzo Montella’nın sporculuk dönemine canlı şahitlik etme şansı buldum, onlarca maçında yorumculuk yaptım. Çok iyi bir santrfordu, bence Roma’da uzun süre çalıştığı hocası Spalletti’den de çok etkilendi.

Bir taktik deha olan Luciano Spalletti de Roma’da zaman zaman klasik dokuz numara kullanmaz, en uçta Totti’yi tercih ederdi. Böylece orta sahada altı oyuncu sayısına ulaşır ve rakiplerini o “artı bir faktörü” ile mat ederdi.

Şu sıralar Montella’nın da Adana Demirspor’da uyguladığı taktik, hemen hemen o.

Belki 2005-2009 arasında hocası Spalletti, kendisini kulübede oturttuğunda sinirleniyordu Montella.

Ama bugün onu anladığını, hatta Luciano Spalletti’ye hak verdiğini düşünüyorum. Çünkü eğer sizin oyuncu kadronuz rakiplerinizle aynı kalibrede değilse, farklı taktikler geliştirmeli, zayıf yönlerinizi saklayıp güçlü taraflarınızı açığa çıkarmaya çalışmalısınız.

İki takımın da savunma göbeğinde ciddi sorunlar yaşanıyor

Adana Demirspor bu sezon ligde beş maçta öne geçti, beşini de kazandı. Kazanamadığı maçlarda yaşadıkları en önemli sorunsa stoper yavaşlığı oldu. Bu maçta cezası nedeniyle oynayamayacak Yaroslav Rakitskiy’nin güçlü bir CV’si var. Ama yavaş bir oyuncu. Montella’nın elinde artık Tayyip de yok.

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Galatasaray karşısında savunma göbeğinde Samet-Semih’in başlama ihtimalleri yüksek. Galatasaray’da da aynen rakibi Adana Demirspor’da olduğu gibi savunma göbeğinde bir karar anı yaşıyor Okan Buruk. Emin Bayram genç, umut vadeden ve yürekli bir stoper. Ama bence o da ağır. Zaten sezon öncesi Sturm Graz maçını izleyenler Emin Bayram’ın bu ağırlığının başına ne işler açabileceğini gözlemlemişlerdi. Genç oyuncu ligde son iki maçta yine bu ağırlığı sebebiyle zaman zaman zor durumlara düştü.

ONYEKURU VE YUSUF’A KARŞI iŞLERi KOLAY DEĞiL

Eğer Okan Buruk bu maça da onunla başlarsa, Adana Demir’in hızlı ön alan oyuncuları Henry Onyekuru ve Yusuf Sarı’ya karşı işinin kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Montella’nın Adana Demirspor’u bu sezon Fenerbahçe’de Lemos’a, Trabzonspor’da da Marc Bartra’ya karşı kullanmıştı bu hız silahını.

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Juan Mata kadroya monte edilirse Galatasaray’ın pas verimliliği artar

Milli maç arasında Galatasaray’ın kadrosu genişledi, transferin son günlerinde takıma katılan oyuncular fiziksel eksikliklerini büyük ölçüde tamamladılar. İstanbulspor önünde ilk 11’de başlayan Juan Mata kalitesinden pasajlar sergiledi, özellikle savunma arkasına attığı derin paslarla dikkat çekti.

MERTENS SAHTE DOKUZ GiBi OYNAYABiLiR

Galatasaray ligin ilk 7 haftası itibariyle üçüncü bölgede en çok pas yapan takımlardan biri. Süper Lig’deki tüm oyuncular içinde rakip sahada en fazla isabetli pas yapan iki isim Oliveira (208) ve Torreira (201). Ancak sanırım o bölgeye sağlıklı bir Mata katılırsa, Galatasaray’ın bu yüksek pas sayısı daha fazla verimliliğe dönüşecektir.

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Tabii ki Okan Hoca’nın Mata’yı 11’e monte etmesi kolay bir operasyon değil. Onu orijinal pozisyonunda (yani santrfor arkasında) oynatmaya kalksanız, Mertens’e yeni bir yer bulmanız gerekiyor. Mertens’i kanatta kullanamıyorsunuz zira 3 yerli sınırı sebebiyle Yunus Akgün-Kerem Aktürkoğlu’nu kesemiyorsunuz. Dolayısıyla Mertens ve Juan Mata’yı aynı anda sahada kullanmanın yolu, Belçikalı futbolcuyu en uca sahte 9 olarak atmaktan geçiyor.

Tabii ki bu formül her maçta verimli olmayabilir, ama Adana Demirspor müsabakasında Okan Buruk pekalâ düşünebilir bu seçeneği. Zira ileri uçta Dries Mertens’li bir 4-6- 0, Adana Demirspor’un 4-6-0’una karşı orta sahada sayısal eşitlik sağlamanız anlamına da gelebilir.

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YARIN: BEŞiKTAŞ-F.BAHÇE DERBiSiNiN ÖN ANALiZi