MHK hakemlerini değersizleştiriyor

Hakemin Rafael’e verdiği ilk sarı kart bir yorum hatasıdır, kimlik kargaşası değildir. Dolayısıyla o noktada VAR’ın müdahale etmemesi doğru karar. Rafael’in atılması ise yüzde yüz yanlış tabii ki...

ÖZELEŞTiRi GEREKiYOR

Ancak MHK’nın bu noktada esas yapması gereken kendi hatalarıyla yüzleşmektir, özeleştiri yapmaktır; hakemlerini taca atmak değil. Zira gencecik deneyimsiz hakemlerini göz göre göre kurtlar sofrasına atan ve değersizleştiren de bu MHK’dır.

Gerek hakem atama stratejisi, gerekse VAR standardı konusunda sınıfta kalmışlardır. Eğitimlerde de VAR standardını eğip büktüklerini, global ölçüyü hiçe sayıp yerel bir ölçü yaratmaya çalıştıklarını üzülerek duyuyorum. İngiltere’de, Almanya’da gözetilen ‘net ve bariz’ kriteri Türkiye’de yerle yeksan edildi.

HER POZiSYONDA ‘VAR’

Her pozisyonun içine VAR’ı soktular ve kitabı da protokolü de itibarsızlaştırdılar. Yönetim standardının bu kadar dibe vurmasının 1 numaralı sebebi de hakemler değil, MHK’dır maalesef

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