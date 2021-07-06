İtalya’nın direkt oyunu İspanyol tiki-takasına karşı

İtalya yarı finale yüzde 56, İspanya’ysa yüzde 67 topla oynamayla geliyorlar. İspanya, İtalya’dan maç başına ortalama 14 fazla hücum, 260 fazla pas yapıyor ki olağanüstü bir fark bu. Ancak İspanya’nın tiki-takasındansa İtalya’nın direkt oyunu daha fazla kalp kazanmış durumda. Bugün kazanan sadece bir takım değil, bir felsefe olacak belli ki.

ROBERTO MANCİNİ’NİN İTALYA’SI ÇOK İŞTAHLI

İtalya turnuvada beşte beş yapan tek takım. Çok zor gol yiyorlar, şu ana kadar akan oyunda kalelerinde sadece 1 gol gördüler. Zaten tarihsel olarak buna alışığız. Ancak Mancini, İtalya’ya pek alışık olmadığımız başka özellikler de kazandırdı; artık hücumda iştahlı bir takım izliyoruz. 61 yıllık Avrupa Şampiyonaları tarihinde 3 gol attıkları tek bir maç yoktu, bu turnuvada bunu iki kez başardılar.

5 MAÇTA 83 DRİPLİNG İLE FARKLI OYUN VADEDİYOR

Yüzde 56 gibi azımsanmayacak bir topla oynama yüzdeleri var ama esas fark yarattıkları alan bu değil: İtalya, 5 maçta 83 driplingle İspanya’dan çok farklı bir oyun vadediyor. Kaleye oyalayarak değil, direkt gitmeyi seviyorlar. Merkezden Verratti ve Barella, kanatlarda Chiesa ve Insigne ile çok daha pragmatik bir hücum anlayışları var. Son iki maçta kaleci ve savunmanın basit hatalarından birer gol

yiyen İspanya’yı da muhtemelen ürkütüyor bu driplingler.

İSPANYA 2008 VE 2012’İN KOPYASI GİBİ

İspanya ise turnuvanın belki de tanımı en kolay takımı. 2008 ve 2012’nin kopyası gibiler, topu alıp eve götürmeye razılar. Yüzde 68 topla oynama, maç başına 861 pasla (en yakın rakiplerinden 226 fazlayla) rakibini bunaltma ve hatayı bekleme odaklılar. Önde baskıyı da seviyorlar ki Avusturya maçında gördüğümüz kadarıyla İtalya önde prese karşı arıza yaşayabiliyor. İspanyol hücumunun bir başka önemli parametresi de kenar ortaları. Maç başına 28 orta denemesiyle yine turnuvanın açık ara lideri konumundalar. Eğer Morata ve Moreno biraz daha formda olsalar, daha fazla tabela yapacakları da kesindi.

KAZANAN FİNAL İÇİN MORAL DEPOLAYACAK

İspanya 5 maçta 12 gol, isabetli 39 şut ve direkten dönen 6 topla tüm bu kategorilerde lider. Ancak İtalya da dünkü La Gazzetta’nın manşete taşıdığı 800 milyon euroluk kadrosuyla turnuvanın en ışıltılı takımı. Üstelik İspanyol forvetler son derece formsuzken, İtalyanlar moralli. Bakalım sonunda kim kazanacak: Daha fazla topa sahip olup, daha fazla orta yapan İspanya mı, yoksa direkt hücumla dripling seven, bolca savunma arkası koşu yapan İtalya mı? Kazananın final için de çok büyük moral depolayacağı kesin.