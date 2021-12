Futbolumuzu katleden o 9 dakika

Türk futbolu, 2022 Dünya Kupası’na iki dev dağ mesafesinde kaldı. Kulüpler seviyesinde de 16’ncı basamağa kadar geriledik, bu durumu değiştiremezsek Avrupa’ya artık 5 değil 4 takım göndereceğiz. Ve bence bu düşüşün sırrı “9 dakika” detayında gizli.

48 MAÇIN 47’SiNDE RAKiPLERiMiZ BİZDEN DAHA ÇOK KOŞMUŞLAR

Önceki gün Süper Lig şampiyonumuz, Devler Ligi’ne acı bir veda etti. Altı maçı da kaybetti, altı maçta da rakiplerinden daha az mesafe kat etti. Aslında bu durum bize çok yabancı değil, Şampiyonlar Ligi’nde Türk takımlarının sahaya çıktığı son 48 maçın 47’sinde rakiplerimiz bizden daha

çok koşmuşlar. Euro 2020’de de her üç rakibimiz bizden ortalama 5 buçuk kilometre fazla mesafe kat etmişlerdi. Tesadüf olamayacak kadar büyük bir veri seti var önümüzde.

OZAN TUFAN’DAN ‘iNGiLTERE’DE SAKATLIK OLSA DA OYUN DURSUN DiYE DUA EDiYORUM’ iTiRAFI

Türk futbolunun Premier Lig’e ihraç ettiği oyunculardan Ozan Tufan da, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda bu sorunun altını açık yüreklilikle çizmiş: “Süper Lig’de oyun çok fazla duruyordu. Çok fazla dinlenme şansımız oluyordu. Burada oyun hiç durmuyor. Taçlar saniyeler içinde kullanılıyor. Bazen bir sakatlık olsa da oyun dursa diye dua ediyorum burada”

SÜPER LiG’DE HER TAÇ SEREMONi HER BARAJ KAOS

Aslında uluslararası arenada Almanı, İtalyanı, İsviçrelisi, Portekizlisi her kim olursa olsun bizden daha fazla koşmaları detayının altında da Ozan’ın altını çizdiği o problem var. Süper Lig durarak oynanıyor. Her taçta bir seremoni. Her frikikte itiraz. Her barajda kaos. Elbette bunun da “maç sonuna eklenen uzatmalar” olarak ödüyoruz bedelini. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de bir maçın (uzatmalarla birlikte) brüt süresi 99 dakika. Topun oyunda kaldığı süre ortalamasıysa 54 dakika. Yani televizyon başında izlediğimiz her Süper Lig müsabakasında hayatımızdan 45 dakika çalınıyor. Tam 45 dakika. İki bölüm komedi dizisi izleyebilirsiniz Süper Lig’in hayatınızdan çaldığı sürede yani!

ŞAMPiYONLAR LiGi’NDE OYNANMAYAN SÜRE YAKLAŞIK 36 DAKiKA

Oysa yine 2020-21 sezonu verilerine göre Şampiyonlar Ligi’nde brüt maç süresi ortalaması 95 dakika, topun oyunda kalma süresiyse 59 dakika olarak gerçekleşmiş. Yani Devler Ligi’nde oynanmayan süre yaklaşık 36 dakika. Bu durumda bir Süper Lig maçı, bir Şampiyonlar Ligi müsabakasına göre 9 dakika daha fazla duruyor. Sporcular, hakemler 9 dakika daha fazla dinleniyorlar. O ekstra dokuz dakika dinlenme süreleri, Şampiyonlar Ligi’nde ya da Avrupa Şampiyonası’nda olmadığı için de uluslararası arenada fiziksel olarak yetersiz kalıyorlar. Şu sıralar Süper Lig’le Avrupa’nın devleri arasında oluşan farkın temel nedeni de zaten bu.

BU MESELEYi TEK BiR TALiMAT iLE ÇÖZMEK MÜMKÜN

Elbette Türk futbolunun makro planda çok büyük sorunları var. Kerametleri kendinden menkul kulüp yöneticileri, devasa borçlar, korkunç teknik adam değişimi rüzgârı gibi... Ancak şu anda, hemen bugün, tek bir talimatla halledebileceğimiz çok önemli bir konu bu “9 dakika” meselesi. Bence bu konunun çözümü de basit:

SAKATLANAN, SONRAKi DÜDÜĞÜ BEKLEYECEK

1- TFF acilen bir talimat yayınlar. “Sakatlanıp kenara giden oyuncu bir sonraki düdüğü bekleyecek” der. Böylece sahte sakatlık seremonilerinden kurtuluruz.

HAKEME YAPILAN HER iTiRAZA SARI VERiLMELi

2- TFF 5 yıllık geçici bir statü değişikliğiyle sadece şiddetli itirazları değil, hakeme yapılan tüm itirazları sarı kartla cezalandırma kararı alır. Böylece, hakemi baskı altına almak ya da oyunu soğutmak için yapılan o sahte itiraz şovunu da azaltırız biraz.

BU SORUN GiDERiLiRSE DiĞERLERi DE HALLOLUR

Bu kural değişiklikleri için FIFA/ IFAB onayı gerekebilir. FIFA’nın bu rötuşlara soğuk bakacağını zannetmiyorum. Türk futbolunun kurtuluşu çalınan şu ekstra 9 dakikayı yok etmekte gizli. Bundan kurtulursak, maçlar brüt 95, net 60 dakika oynanmaya başlarsa, diğer sorunlar da çorap söküğü gibi hallolacaklardır.

