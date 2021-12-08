Son Dakika: Beşiktaş servet kaçırdı! Şampiyonlar Ligi kabus oldu...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
26 kent alarmda Sağanak ve yoğun kar uyarısı26 kent alarmda! Sağanak ve yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Beşiktaş Şampiyonlar Liginde Fenerbahçeden sonra tarihe geçti Gol yeme rekoru...Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...#Beşiktaş
Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak Ek zam gelebilir...Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? Ek zam gelebilir...#Emekli Zammı
Milyonlar bu haberi bekliyor Tüm gözler kritik toplantıdaMilyonlar bu haberi bekliyor! Tüm gözler kritik toplantıda#Kabine Toplantısı
Kripto paraların kaderi yazılıyor... ABDde büyük toplantıKripto paraların kaderi yazılıyor... ABD'de büyük toplantı!#Kripto Para
15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı TCMB ve Katardan ortak açıklama15 milyar dolarlık anlaşma uzatıldı! TCMB ve Katar'dan ortak açıklama#Merkez Bankası
Hakaret, küfür derken el hareketiHakaret, küfür derken el hareketi#Küfür
Çin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: KarışıkÇin bu fabrika için yasaları bile değiştirdi ama... İlişki durumu: Karışık#Tesla
47. Pantene Altın Kelebek Ödüllerine ihtişamlı gece47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne ihtişamlı gece#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Katarda Türk polisi sürpriziKatar'da Türk polisi sürprizi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hezimetin faturası kesildi Çileden çıktı... Gitsinler artık, parkta yürür gibi...Hezimetin faturası kesildi! Çileden çıktı... "Gitsinler artık, parkta yürür gibi..."#Beşiktaş
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mıÜnlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Beşiktaş servet kaçırdı Kabus sonrası kasaya giren para sadece...Beşiktaş servet kaçırdı! Kabus sonrası kasaya giren para sadece...#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyorCumhurbaşkanı adaylığında kim kimi istemiyor#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş servet kaçırdı! Şampiyonlar Ligi kabus oldu...

#Beşiktaş#Servet#Kazanç
Son Dakika: Beşiktaş servet kaçırdı Şampiyonlar Ligi kabus oldu...

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nu hayal kırıklığı ile tamamladı. Avrupa'nın 1 numaralı arenasına 15 milyon 640 bin Euro ayakbastı ücreti alarak başlayan, çıktığı 6 maçtan da eli boş ayrılan Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal, UEFA primlerini kasasına koyamadı.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Beşiktaş , C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting'le eşleşti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlılar, çıktığı 6 maçı da kaybetti ve Avrupa'nın 1 numaralı arenasını puansız kapattı. Beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Kara Kartal, puan alamadığı C Grubu'nu -16 averajla tamamladı.

UEFA primlerini kasasına koyamadı

Fanatik'in haberine göre; UEFA sezon başında Şampiyonlar Ligi prim sistemini açıklarken, gruplarda tüm takımlara galibiyet başına tam 2.8 milyon Euro verileceğini duyurmuştu. Beraberliğin primi ise 930 bin Euro olarak belirlenmişti. Çıktığı 6 maçtan da puansız ayrılan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ni ödülsüz kapattı ve UEFA primlerini kasasına koyamadı.

Gözden Kaçmasın

Çileden çıktı ve fatura onlara kesildi Gitsinler, parkta yürür gibi...Çileden çıktı ve fatura onlara kesildi! "Gitsinler, parkta yürür gibi..."Haberi Görüntüle

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden kaç milyon Euro gelir elde etti?

Haberin Devamı

15 milyon 640 bin Euro ayakbastı ücretiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Beşiktaş, 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Grup aşamasında para ödüllerini rakiplerine kaptıran Siyah Beyazlılar, toplam 25 milyon 873 bin Euro kasasına koydu. UEFA, sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini de hesaplayarak kulüplere ödemeler yapacak. Kara Kartal'ın toplam gelirinin sezon sonunda 30 milyon Euro'ya yakın bir ücret olması bekleniyor.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni 24 milyon Euro gelirle kapatmıştı.

Kötü gidişatı durduramıyor

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında son 4 sezondaki kötü gidişatı sürüyor. Siyah Beyazlılar, son 4 sezonda 19 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece 2'sini kazanabildi. Söz konusu 19 maçta sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 15 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Servet#Kazanç

BAKMADAN GEÇME!

Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın