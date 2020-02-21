Fazla saygı gösterdik

Ciddi bir Avrupa tecrübesine de sahipler. Ancak galiba Başakşehirliler biraz fazla gözlerinde büyütmüşler rakiplerini. Özellikle ilk devrede rakibe aşırı saygı duydular. 45 dakika boyunca adeta topa dokunamadık, maçı yakından izleyen seyirciler gibiydi oyuncularımız. İlk devrenin sonunda şut istatistiğinin 12-0 olması garip. Vietto 45 dakikada 4 şut atarken, Crivelli’nin 4 pas yapması daha da garip.

ÖZGÜVEN GEREKİYOR

İkİncİ maçta İstanbul’da daha yüksek özgüvenle oynayacağımız kesin. İrfan herhalde hayata dönecektir.

Epureanu, Rize’de dinlendirilip İstanbul’da oynatılacaktır. Duran toplarda 1,96’lık Coates’le Demba Ba’yı eşleştirme hatasına düşmeyeceğizdir bir daha. Hızlı oyuna karşı stoperlerinin ne kadar kırılgan olduğunu göz önüne alarak oynayacağızdır. Haftaya perşembe farklı bir maç olacak umarım.





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