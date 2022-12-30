Esame listesi kazandı

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Yani saat 17’den 19:10’a kadar televizyon başında 2 saat 10 dakika kalıp, bunun 80 dakikasında futbol izlememişiz. Kabaca bir film süresi çalınmış hayatımızdan! Benzer bir durum 111 dakika brüt, 50 dakika net oyun süresiyle Trabzon-Fenerbahçe maçında da söz konusuydu. Sivas-Galatasaray maçında hayatımızdan çalınan tam 80 dakikalık sürede 2004 yapımı efsanevi “Before Sunset” filminin tamamını izleyebilirdik mesela.

BEŞİKTAŞ-ADANA DEMİR İLE DAHA FAZLA FUTBOL İZLEDİK

Neyse ki akşam saatlerindeki Beşiktaş-Adana Demir maçında tabii ki zeminin ve havanın da çok daha elverişli olmasının etkisiyle daha fazla futbol izledik. Beşiktaş sette, özellikle kanattan getirip yerden ortaya çevrilen toplarla; Adana Demirspor da geçişlerde bolca pozisyon ürettiler. Skoru nüanslar belirledi, ancak Beşiktaş’ın Gaziantep maçına göre daha uzun süreler büyük takım davranışı içinde olduğunu söyleyebiliriz.

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VODAFONE PARK'TA ORTA ÜÇLÜ BU KEZ DAHA YARATICIYDI

Bu değişimi de şöyle açıklayabiliriz sanırım: Antep’te hem merkezde NecipAtiba defansif ikilisi oynayıp hem de bekler çıkmayınca çok sıradan görünmüştü siyah-beyazlılar. Dün Vodafone Park’ta hem orta üçlü daha yaratıcıydı, hem de Masuaku’nun 11’de başlamasıyla ilk 45 dakikada hücumda yedi-sekiz kişiyle çoğalan, bolca kanat akını yaratan ve bu akınları yerden varyasyonlarla bitiren bir Beşiktaş izledik.

UMUT-NECİP-ATIBA'YI TUTUCU BULURLAR

Bugün Süper Lig’deki 19 teknik adamın belki 12-13’ü, Umut-Necip-Atiba’yı bir arada 11’de kullanmayı reddedecektir, fazla tutucu bulacaktır bu seçimi. Şenol Güneş dün Gaziantep 11’ine yaptığı doğru rötuşlarla, yani bir bakıma esame listesiyle kazandı maçı saat 8’de.