Bunun adı felaket

Bu grup belki kâğıt üzerinde 6 takımdan oluşuyor ama esasında mücadeleyi 3+3 takım olarak okumak lazım. Yarışmacı üçlünün (Türkiye, Hollanda ve Norveç’in) kalan üçlüye puan vermemesi gereken bir mini turnuva bu. Düne kadar zaten tepe üçlünün diğer üçlüye tek kaybını maalesef biz Letonya’ya karşı yapmıştık. İkinci kaybı da yine biz yaptık. Bu iki maçta kaybettiğimiz 4 puanı Hollanda ve Norveç’e karşı telafi etmemiz gerekecek ki hiç kolay bir iş değil bu.

Karadağ, belki Cebelitarık-Letonya kadar zayıf değil, ama tüm kadrolarının market değeri toplamı da Hakan’ın yarısı kadar! Yıldızları Jovetic sakat. İlk 11’lerinde beş büyük ligde oynayan iki oyuncu var (Savic ve Marusic). Bizimse ilk 11’imizin 9’u beş büyük ligden. Ayrıca Karadağ yaşlı bir takım. Dün 5 tane 30 yaş üstü oyuncuyla sahadalardı. Bizse çok genç ve dinamik bir ekibiz, 27 üstü tek oyuncumuz kaptanımız Burak’tı dün. Bu denli yaş ve kalite farkına rağmen maçın sonuna kaygıyla girmemiz de acı verici tabii.

GÜNEŞ BANA UMUT VERMİYOR

Aslında ilk devrede Cengiz’in sürüklediği kanat hücumlarıyla yaşlı Karadağ savunmasını bayağı hırpalamıştık. Merkezden kros paslarla oyunu çizgilere taşıma ve oradan yerden orta stratejimiz etkiliydi. Bence sağda Cengiz’in yaptıklarını solda Kerem ile de başarabilirdik. Ancak Güneş’in sol açıkta Kenan tercihi tek kanada mahkum etti bizi hücumda.

Defanstaki basit hatalarımız da dün iş açtı başımıza. Daha önce kadro derinliğimiz ve yıldız oyuncularımızla övündüğümüz savunmamız bu kez maalesef takımlarında oynamayanlardan kurulu. İki bekimiz Zeki-Mert ve ön liberomuz Okay bu sezon ligde dakika almadılar. Kaan 1 dakika oynadı. Merih de yeni takımıyla 1 maça çıktı sadece. Dün bolca alan paylaşımı ve pozisyon hatası yapmamızın altınca bence bu oyuncularımızın müsabaka eksikliğinin etkisi de vardı. Şenol Güneş, 22 kişilik dar kadro seçimiyle, ilk 11 konusunda tutuculuğuyla, milli takımı bir kulüp darlığında ele almasıyla bana umut vermiyor. Son altı aydır milli takımda iyiye giden hemen hiçbir şey yok maalesef.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 25 TL'lik sanal bahis kuponuna 25 TL hediye! Yeni üyelere özel...