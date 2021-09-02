Son Dakika: Karadağ maçında millileri 90+7'de yıkan detay! Altay Bayındır ısrarla bağırdı ancak...

Karadağ ile Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalarak 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ciddi bir kayıp yaşayan A Milli Futbol Takımı'nda Altay Bayındır'ın 90+7'de yenen gol öncesi yaptığı uyarının gerçekleşmemesi, millilerin kritik 2 puan bırakmasına sebep oldu.

Karşılaşmanın uzatmalarının son dakikasında Karadağ, ceza sahasının sağ köşesinden serbest vuruş kazandı. Vuruş öncesi baraj kurduran Altay Bayındır, takım arkadaşlarından 4 kişilik bir baraj oluşturmasını istedi ancak milliler, başarılı kalecinin bu uyarısını dikkate almadı.

Takım arkadaşlarından ısrarla 4 kişilik baraj isteyen Altay'ın bu talebi yanıtsız kalınca topun başındaki Radunovic'in vuruşu ağlarla buluştu ve Karadağ skoru 2-2'ye getirerek maçtan 1 puan almayı başardı.

Yaşanan bu olay sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı ve milli futbolcularda eleştiriler yapıldı.

ALTAY'DAN AÇIKLAMA: ANLAŞMAZLIK OLDU

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Altay Bayındır, 90+7'de yenen gol öncesinde takım arkadaşlarıyla bir anlaşmazlık yaşadıklarını söyledi.

Başarılı file bekçisi açıklamasında, "Böyle bir maçtan galip gelemediğimiz için üzgünüz ama hala grup lideriyiz. Frikikte üç kişilik bir baraj oldu, orada bir anlaşmazlık oldu. Hepimiz için tecrübe oldu, tecrübeye artık böyle bir seviyede yer yok. Hala grup lideriyiz, bizler profesyonel futbolcuyuz, önümüzdeki maça konsantre şekilde çıkacağız. Hatalarımızı doğrularımızı içeride tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki maça konsantre olacaklarını belirten Altay, "Biz hocamızla ne gerekiyorsa konuşacağız. Maç içinde her şey olabiliyor. Seyirci sesinde fazla diyalog da kuramıyorsun. Anlaşmazlıklar da olabiliyor. Grup lideriyiz. Üzüldük. Üzüntüyü bu akşam da bırakıp yarın önümüzdeki maça motive olup yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

A Milli Takım'ın Karadağ karşısında aldığı beraberlikle galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Karadağ karşısında da galibiyete ulaşamadı.

Milli takım, son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

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