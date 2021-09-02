Son Dakika Haberi... A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten istifa çağrısına flaş yanıt!

Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

Oyun üstünlüğü, skor üstünlüğünü yakaladık. İlk yarıyı farklı bitirmemiz gereken maçta yediğimiz bir gol var. İkinci yarı yine oyunun kontrolü bizdeydi ama sonrasında düşüşler başladı.

SON DAKİKADA OLMASI DAHA ÜZÜNTÜ VERİCİ

Oyun, pozisyon üstünlüğümüzle yine bizim gol atmamız gerekiyordu. Futbolun talihsiz tarafını yaşayan bir takım olduk. Daha fazla atmamız gereken bir maçta maalesef berabere kaldık. Hem de son dakikada olması daha üzüntü verici.

BİZİM BARAJLARIMIZ BELLİDİR

Bizim barajlarımız bellidir. Yediğimiz ilk golde o oldu bu oldu, bunlar hep konuşulabilir ama bunları birine yüklemeyi doğru bulmam. Hep birlikte kaybettik.

BİZİM İÇİN KÖTÜYDÜ

Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü. Kenan çok koştu, gayet de tempolu ve iyiydi. Son anlarında düşüşü oldu, o da gayet normal. Genel olarak bütün oyuncular iyi niyetli ve gayretliydi.

BİZE AVANTAJ SAĞLAYACAKTI

Kazanılması gereken bir maçtı, bu yüzden üzgünüz. Bu maçtan alacağımız 3 puan, rakiplerin aldığı beraberlik itibarıyla bize avantaj sağlayacaktı. Bu maç, farklı bitmesi gereken bir maçtı.

İSTİFA ÇAĞRISINA YANIT

İstifayla ilgili seyirci olumlu ya da olumsuz tezahürat yapar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz