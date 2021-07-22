Biz artık bir ön elemeler ülkesiyiz

Dün Eindhoven’daki hezimetten bağımsız olarak Türk futbolunun önünde şu anda çok büyük bir mesele olduğunu hatırlamamız gerek. Biz artık Avrupa ülkeler sıralamasının ilk 11’inde değiliz. Halen 13’üncüyüz. Daha aşağılara da düşebiliriz. Bu da şu demek: Artık hiçbir takımımız gruplara direkt bilet alamayacak. Biz o sıralamada yeniden tırmanana kadar tüm takımlarımız ön eleme oynayacak. Hem de ikişer-üçer ön eleme. YANİ BİZ ARTIK BİR ÖN ELEMELER ÜLKESİYİZ. Artık tüm organizasyonumuzu bu gerçeğe göre dizayn etmeliyiz. Tüm planları baştan yapmalıyız.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ MARTA ALINMALI

Yapılabilecek ilk hamlelerden biri, başkanlık seçimlerini Haziran’dan tekrar Mart’a almak. 10-15 yıl önce zaten kongreler baharda yapılırdı. Sezon içi gidişatı etkiliyor bahanesiyle kongreler yaza kaydırıldı ancak bu kez de yeni başkanlar harekete geçene kadar ön eleme turları kaybediliyor. Galatasaray başkanını seçip, antrenörü işbaşı yapana kadar bir buçuk ay zaman kaybettiler. Süper Lig kulüplerinin acilen tüzük değişikliği yapıp seçimleri tekrar bahara almaları lazım.

GLOBAL İLE YEREL TAKVİM UYUŞMUYOR

TFF’nin de artık “bir ön eleme ülkesi” olduğumuzu dikkate alarak Süper Lig’i “Ağustos ortası-Mayıs ortası” döneminden “Temmuz sonu Nisan sonu” aralığına kaydırması daha gerçekçi olabilir. En azından birkaç yıl için yapabiliriz bu değişikliği. Çünkü olmuyor, bu global futbol takvimiyle bizim yerel takvim uyuşmuyor. Temmuz’a, Avrupa kupalarındaki ön eleme sürecine tüm kulüplerimiz hazırlıksız giriyorlar.

PSV HAZIRDI AMA YA GALATASARAY...

Dün Galatasaray maça üçlü savunmayla başladı, 60’ta Alpaslan’ın çıkışı ve Sekidika’nın sağ beke geçişiyle dörtlüye döndüler. Evet, üç golde büyük bireysel hatalar vardı ama şöyle bariz bir gerçek de vardı önümüzde: Dün PSV resmi bir maça çıkıyor gibi hazırdı. Galatasaray’sa sarsak bir hazırlık maçı görüntüsündeydi maalesef. Şimdi Sayın Elmas’a, Sayın Terim’e ve tüm spor kamuoyuna soruyorum: Dün PSV maçına çıkan Galatasaray 11’inin kaçı Eylül’de ligde ideal 11’de olacaklar? Bu sayı normalde 8-9 olmalı bence. 8-9’un altındaysa, bir şeyler geç kalıyor demektir çünkü.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...