Beşiktaş’ın gençleri gümbür gümbür geliyor

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Valerien İsmael’in kolay tanımlanabilir bir oyun stratejisi var. Geriden pasla çıkmayı benimsiyor gibi görünüyor ama aslında bunu bir tuzak olarak kullanıyor. Özellikle rakiplerini üzerine çektikten sonra uzun toplar deneniyor, bunları santrforların indirmesi bekleniyor. O toplar indirilebilirse de rakiplerin eksik ve kontrolsüz yakalanması amaçlanıyor. Geçen sezonun son bölümünde o uzun topları atma rolü Montero ve Serdar’da, indirme rolü de Batshuayi’de idi. Her bir oyuncu elbette ellerinden geleni yaptılar ama İsmael’in o stratejisini uygulayabilmek için uzmanlığı uzun top olan stopere ve havada savaşacak dev bir santrfora ihtiyaç duyuluyordu. Saiss ve Weghorst transferleri, tam da bu ihtiyaçları karşılamak için yapıldı belli ki.

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iSMAEL’iN 3’LÜ SAVUNMASININ KOMUTANI SAiSS OLACAK

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Saiss, Wolverhampton’dan yakından tanıdığımız bir oyuncu. Espirito Santo onu sıkça ön liberoda kullanıyordu, Bruno Lage döneminde neredeyse tamamen stopere evrildi. Wolves da üçlü savunma oynayan bir takım. İsmael’in üçlü savunmanın merkezine bu konuda deneyimli bir stoper almış olması önemli bir avantaj. Saiss hem üçlü savunmanın yönetmeni olacak, hem genç partnerlerinin arkasında süpürücü libero rolü üstlenecek. Werder Bremen, Viktoria Plzen ve Mainz’la oynanan hazırlık maçlarında gözlemlediğimiz kadarıyla Montero yeni sezonda da bolca uzun top atacak, bolca ileri çıkacak. Saiss’e de bu çıkışları dengeleme rolü düşüyor.

KARTAL’IN ANAHTARI OYUNCUSU WOUT WEGHORST OLACAK

Elbette 1,97’lik dev bir santrfora sahipseniz oyun anlayışınızı derinden etkileyen bir şey bu. Crouch’a sahip olan takım da ona uyuyordu, Koller’e ya da Flo’ya göre de oyununuzu dizayn etmek zorundaydınız. Weghorst hem büyük bir hava silahı, hem ilk topları almayı ve oyun kurmayı seviyor. Hem de yılmaz bir presçi. Weghorst’unuz da varsa haliyle topu daha çok onun kafasıyla buluşturmak isteyeceksiniz.

SEZONA HAZIR

İsmael’in geriden uzun toplarla kurguladığı oyunda Weghorst’un çok anahtar bir rolü var. İsmael, Werder Bremen ve Plzen önünde Cenk’le bunu denedi. Ancak Mainz maçı ikinci yarısında gördük ki Weghorst sezona hazır. Muleka da Weghorst’un indirdiği toplarla, stoperlerle boğuşarak yarattığı alanlarla Hollandalı’dan daha fazla skor fırsatı bulabilir elbette.

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GEDSON FERNANDES’İN ROLÜ NE OLACAK?

İsmael, yeni sezona da 3-4-1-2 ile başlıyor, çift santrforun arkasında bir oyun kurucuyla oynayacak Beşiktaş bu yılı da. Geçen sezonun son bölümünde Ghezzal oyun kurucu rolünü üstlenmiş, çift santrforda Batshuayi-Larin (bazen de Nkoudou) oynamışlardı. Ghezzal’i artık sağ kanatta pek görmeyeceğiz, Cezayirli virtüözün rolü artık on numara.

iSMAEL STRATEJiYi GÖZDEN GEÇiRMELi

Tabii ki bu sezon merkezde spotlar sadece Ghezzal’in üzerinde değil. Onun hemen arkasında Salih-Gedson (bazen de Josef’i) izleyeceğiz. Ancak geçen sezonun son bölümünde İsmael’in Beşiktaş’a oynattığı oyunda merkez orta sahaların rolü bayağı kısıtlıydı. Sıkça uzun top tercih edildiği için merkez oyuncular bolca havadaki oyunu seyrediyor ve rolleri serseri topları toplamakla kısıtlanıyordu. Şimdi elde Gedson gibi çok iyi bir geçiş oyuncusu var. Eğer İsmael geçen sezonki stratejisini bir miktar dönüştürmezse Gedson’dan maksimum verimi alamayabilir. Zira Gedson Fernandes’ten daha fazla verim almak için bence hep uzun topla değil, bazen de örerek hücuma geçmek gerek.

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YAN TOPLAR KRONİK ARIZA OLDU

Elbette problemleri konuşmak için henüz erken ama Beşiktaş’ın duran top savunmasında birtakım kronik arızalar göze çarpıyor. Bremen önünde Veljkovic’in kafası ve Bittencourt’un volesiyle biten pozisyonlar iyi incelenmeli. Vida gitti, Saiss geldi. Yeni takviyeler de yapılacak ancak duran top defansı sadece isimlerle değil, planla da ilgili bir konu. Sporting maçında duran toptan yenen kopya goller ve Sergen Yalçın’ın alan savunması ısrarı belki de onun sonunu getirmişti. İsmael’in de bu konuda takımını geliştirmesi gerekiyor gibi.

EMİRHAN DELİBAŞ’A DİKKAT

Beşiktaş’ın dönüşüm sezonunda A takımda devam etme ihtimali olan gençlerden biri de Emirhan Delibaş. Stoper Badra Cisse ve sol stoper Aytuğ Kömeç’le birlikte on numara pozisyonunda Emirhan Delibaş’ın da bu sezon dakika alabilecek gençler arasında olduğunu düşünüyorum. Bremen maçında oyuna girdikten sonra çok hareketliydi. Soldan yaptığı bindirmelerle bir penaltı kazandırdı, bir de asist yaptı Emirhan. İsmael de onun bu ışıltılı performansını sonraki müsabakalarda ilk 11 şansı vererek ödüllendirdi.

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OĞUZHAN FARKLI OYUN VAAT EDİYOR

Çok istekli, çok hareketli. Valerien İsmael onu ileri ikiliye alternatif olarak düşünüyor, Weghorst-Muleka-Cenk Tosun’un arkasında eğer şans bulabilirse farklı bir oyun vaat ediyor da. Küçük bir fiziği var ama çabuk. Orta sahaya gelip bağlantıya katılıyor, sonra koşuya devam edip gol tehdidi yaratabiliyor. Özgüveni yüksek. Kadroda tutulursa dikkat çekici işler yapabilir gibi. İsmael’in Oğuzhan Akgün’e belki 11’de şans vermesini beklemek hayalci. Ama 3 yerli zorunluluğunu dikkate alarak geniş kadroda tutma ihtimali güçlü.

KENAN KARAMAN

İsmael’in Kenan’a biçtiği yeni rol sağ kanat beki. Geçen sezon Kenan’ı zorunluluktan orada oynatmıştı, bu yılın ilk hazırlık maçlarında mecbur olmadığı halde denedi bunu. Kenan tabii ki elinden geleni yapıyor. Ancak her taç attığında Beşiktaş için ciddi bir risk yaşanıyor. İsmael de bunu fark etmiş olmalı Mainz maçında Boyd’u denedi sağ kanat bek rolünde.