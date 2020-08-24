Bayern rekorla şampiyon

2010’lu yıllar Xavi-Iniesta trendinin de etkisiyle klasik müzik finallerine sahne olmuştu. Sonsuz pas trafikleri, yıldıran set hücumları ve 40-50 dokunuş sonucu gelen şutlar... 2020’lerse bir heavy metal finaliyle başladı. Bol gürültülü oyun, dikine futbol ve çabuk geçişlerle baş döndüren tempoda bir final. Heavy metal finalinin kaderini de bir heavy metal golü belirledi zaten.

Bayern maçlarında nadir görülen tablo

Bayern Münih maça önde baskıyla başladı, bu da PSG’yi ilk çeyrekte basit hatalara zorladı. Ama 1-2 hata sonrası Tuchel’in öğrencileri çabuk çıkış yollarını buldular. Geriden seri paslarla mükemmel çıkışlar yaptılar ve bol pozisyon yakaladılar ilk devrede. Eğer biraz dikkatli olsalar hem Mbappe hem Neymar hem de Di Maria tabelaya yazabilirlerdi isimlerini ilk yarıda. Paris’in bu seri çıkışlarına Bavyera ekibi küçük faullerle yanıt verdi. İlk bir saat bittiğinde Bayern’in 14 faul yaptığına çok az şahit oluruz genelde.

Lahm ruhunu Kimmich’e devretmiş

İkinci devreyeyse Bayern Münih daha kompakt, daha sakin ve akılcı bir başlangıç yaptı. Aynen Lyon gibi PSG de iyi fırsatlar yakalayıp değerlendiremeyince, Bayern Münih hep yaptığı gibi soğukkanlı bir golle fişini çekti maçın. Joshua Kimmich, bu sezon Bayern-Dortmund maçında müthiş bir golle direkt tesir etmişti ligin kaderine. Şampiyonlar Ligi’nin kaderini de finalde harika bir asistle değiştirdi. Philipp Lahm futbolu bırakırken ruhunu da Kimmich’e devretti belli ki.

Bayern Münih’in bu mükemmel sezonunda libero kaleci Neuer’in de hakkını teslim etmek lazım. Dün yine Paris’in birkaç hızlı çıkışında doğru yerdeydi. Aynen yarı finalde Ekambi pozisyonunda olduğu gibi finalde de Mbappe’ye karşı hayati bir top çıkararak kupanın kulpunu tuttu takımı için.

Maçın rakamı: 22 faul

Dakikalar 40’ı gösterdiğinde tam 16 faul yapılmıştı. İkinci devre de benzer biçimde başladı, 60 dakika sonunda toplam 22 faul vardı. Ve enteresan bir biçimde bunların 14’ü Bayern Münih’tendi. Hansi Flick taktiksel olarak kesti PSG’nin hızını.

Maçın kader adamı: Kingsley Coman

Hansi Flick, Portekiz’e geldiğinden beri ilk 11’ini hiç değiştirmemişti. Final maçı öncesi de aslında 11’de bir değişiklik beklenmiyordu. Ama Alman hoca, sol açıktaki tercihini Perisic yerine Coman’dan yana kullandı dün. Büyük sakatlıklar nedeniyle olağanüstü potansiyelini göstermekte biraz geç kalan Fransız Coman, hocasını yanıltmadı.

Maçın kader anı: Gnabry-Neymar gerginliği

Aslında PSG için işler fena gitmiyordu, geriden hızlı çıkışlarla Neymar, Mbappe ve Di Maria ile bolca pozisyon bulmuşlardı. Ancak ne olduysa 53’teki Gnabry Neymar gerginliğinden sonra oldu. Paredes’in de anlamsız bir şekilde gerginliği yükseltmesiyle PSG’de yaşanan konsantrasyon kaybı, kritik bir gol yemelerine yol açtı.

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