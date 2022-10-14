Avrupa'da yarışmayı hatırladık

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Sadece puan için değil, ülke insanının onuru için sahaya çıkacaklarını anlattılar hafta boyunca. Ve benim 30 yıllık futbol izleme deneyimime göre her kim bir spor müsabakasına bu tarz aşırı anlamlar yüklüyorsa, o gün onlar için iyi geçmiyor genelde! Aşırı hareketler ve sertlikler sergiliyorlar.

BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN FAZLASI

Fenerbahçe cephesindeyse hava tam olması gerektiği gibiydi. Jesus sadece iyi bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir lider. Basın toplantısında kulüp puanına vurgu yaptı, 100’lü basamaklardan 70’lere doğru tırmandıklarının altını çizdi. Ülke puanı sizin kupalara kaç takımla ve hangi turdan katılacağınızı belirlerken, kulüp puanı da takımların yer alacağı torbayı tayin eder. Yani Avrupa’da kazanacağınız puanlar sadece ülkenizi değil, kulübünüzü de ilgilendirir. Üstelik Jesus’un işaret ettiği puanlar Fenerbahçe’ye bu sene değil, gelecek yıllarda yarayacak. Bu sezon takımın başına geçmiş, bir yıllık kontrat yapmış yabancı bir teknik adamın bu detayları Türkiye’ye hatırlatması alışılmışın çok dışında. Teşekkürler Jesus, bu ülke futboluna uluslararası arenada ne için yarışıldığını hatırlattığın için

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TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ HABERLER

Avrupa Ligi’nin hücum bölgesinde en fazla top kazanan ikinci takımı Fenerbahçe dün de gerekeni yaptı, Larnaka’dan 3 puanla döndü. Fenerbahçe maça 3-4-2-1 başladı, merkezde alışılmadık bir ikili İsmail-Lincoln oynadı. İlk 45’te Ferdi, Arda, Rossi ve Pedro etkililerdi. Ancak ikinci yarının ortalarında bir fiziksel düşüş yaşandı. Jesus, bu kez de değişikliklerle telafi etti bu düşüşü. Özellikle sağ kanat beke Samuel, orta alana Crespo hamleleri fiziksel ibreyi temsilcimize çevirdi, son 15’te iki penaltı kazanarak fişi çekti Fenerbahçe. Avrupa Ligi’nin en pahalı beşinci ekibi Rennes’in grubunda Fenerbahçe’nin, Konferans Ligi’nin en pahalı üçüncü takımı Fiorentina’nın grubunda da Başakşehir’in lider olmaları, çıkış arayan Türk futbolu için iyi haberler.