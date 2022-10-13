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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Türk futbolu için önemli'

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Türk futbolu için önemli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 22:17

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un sözleri;

Maç beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fakat, bizim için önemli olan bu gruptan çıkmayı garantilemekti. Buradan alacağımız galibiyetin, gruptan çıkmayı garantilemek olduğunu biliyorduk. Şimdi Rennes ile birincilik ile mücadele edeceğiz

ÖNEMLİ OLAN GRUPTAN ÇIKMAKTI

Bizim asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı. Takımımı tebrik ediyorum. Yine taktiksel olarak disiplinliydik. Defansif anlamda çok kuvvetliydik. 2-1 kazandık ama özellikle ikinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Ama bizim için önemli olan gruptan çıkmaktı

TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ

Fenerbahçe'nin Avrupa'da aldığı üst üste galibiyetler, kulübün Avrupa sıralamasındaki pozisyonunda yukarı çıkartıyor. Bu Türk futbolu için de önemli. Türk futbolunun, ülkeler sıralamasında daha yukarıda olması gerekiyor. Biz ve bizim gibi Avrupa kupalarında yarışan Türk takımları da bunun için mücadele veriyoruz.

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi

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